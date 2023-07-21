一名25歲男子某天打籃球過程，突然腰部一陣劇痛，之後驚現血尿，緊急就醫才發現，腎臟有顆2.5公分大的結石。醫師詢問後得知，男子平常不喝白開水、只喝含糖飲料，使得結石在3年內從原本的0.3公分長到2.5公分。醫師表示，若喝水量不足，會使尿液濃縮，增加腎結石發生率。此外，含糖飲料中的果糖會增加草酸鈣濃度，進而增加腎結石風險。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》中表示，上述男子某天下午打籃球，在未與人碰撞下，突然感覺右側腰部一陣劇痛，且痛感延伸到腹股溝，原本以為稍作休息即可，未料晚上如廁時，發現馬桶滿是血，驚嚇不已趕緊掛夜診。

洪永祥表示，經過X光檢查發現，男子的腎臟有顆2.5公分大的結石，卡在腎臟與輸尿管處，導致男子劇痛不已。男子稱，3年前即已知有顆0.3公分大的腎結石，因未達需處理的程度，男子續維持原本的飲食習慣，使得腎結石增大至2.5公分。之後男子轉至泌尿外科採內視鏡方式取出該顆結石。

男子的腎結石會長至2.5公分的原因與其飲食有關。洪永祥表示，男子平常不喝白開水，導致其水分攝取過少，另外，男子只喝含糖飲料也是腎結石增大的原因。

他說明，人在炎熱天氣時流汗量倍增，若未及時補水，人體會減少尿液的排出、致尿液濃度上升，使得原本要溶於尿液中的礦物質形成結晶體生成結石，增加腎結石發生率。至於含糖飲料易讓人產生腎結石的原因，則是因為常會添加果糖，而果糖會增加鈣、草酸鹽及尿酸的排泄，從而增加腎結石的風險。

腎結石對腎臟傷害極大。輕則腎臟積水、腎水腫，造成腎功能受損，重則引發急性腎盂腎炎、急性腎衰竭、敗血性休克等問題。此外，當腎臟受到炎症細胞的浸潤，產生腎臟結疤會造成無法恢復的腎功能減退，需要長期洗腎；若未及時處理、病況持續進展，甚至有死亡風險。