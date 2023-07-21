來自美國的賴尚基因信仰來臺傳教，在臺灣各地行善服務近50年，見證臺灣從戒嚴時期到現在民主選舉的過程，這些年來最特別的經驗是在花蓮傳教時，遇到一位因工傷事故而半身不遂的朋友，透過長期的陪伴及引領導讀聖經，賴尚基協助他從原本鬱鬱寡歡到後來重拾人生希望。賴尚基經衛生福利部審核符合「馬偕計畫」資格，並由移民署南區事務大隊嘉義市服務站頒發特殊貢獻的馬偕計畫永久居留證。

賴尚基先生(左二)年輕時與其他傳道員騎腳踏車在臺南地區向民眾傳遞福音。(移民署嘉義市服務站提供)

賴尚基喜歡運動，總是精神奕奕，平日裡見他騎腳踏車到各處向人傳遞福音及善念。賴尚基於1972年以耶和華海外傳道員的身分來到臺灣，在臺南協助當地教友改善生活並戒除不良生活習慣，並因此結識太太，進而成為臺南人的女婿，後來到花蓮幫助原住民朋友改善生活，直到1985年再度被教會指派到嘉義市傳教定居至今，每日一步一腳印在嘉義各地拜訪民眾，向大家宣揚善念，希望讓社會更為祥和。

嘉義市服務站站主任黃艷薰表示，「馬偕計畫」是為了感念馬偕博士對於臺灣的貢獻，外籍人士持有永久居留證，年滿65歲且在臺居住20年以上，對我國長期服務或具有特殊貢獻，就能向衛生福利部提出申請。賴尚基因為信仰默默在臺奉獻服務50年，此情難能可貴。另外現在正值畢業季及暑假期間，特別呼籲剛畢業的新鮮人及莘莘學子們，對於海外求職及打工應更為審慎，以免受到非法集團詐騙出國淪為人口販運被害人。