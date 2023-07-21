近期發生多起詐騙集團先利用IG互加好友，接著提議以Line視訊網愛，待被害人網愛過程遭側錄後，詐團再威脅受害人匯款，新竹市警局第二分局轄內擁有清大、陽明交大等大學，為了讓大學生了解此詐騙型態，警方與手搖杯連鎖店聯手宣導，在飲料標籤提示「小心裸聊詐騙」，提醒大學生小心裸聊詐騙。

警方指出，詐騙手法層出不窮，讓全民「識詐」為當前重要工作之一，近期發生多起詐騙集團先利用IG互加好友，接著提議以Line視訊網愛，待被害人網愛過程遭側錄後，威脅要散播給其他網友，要求匯款或購買遊戲點數並傳送序號予詐騙集團。

警二分局為了向民眾宣導該詐騙手法，自製宣傳海報，以「真愛NO裸聊」、「裸聊開心、側錄擔心、荷包傷心」等用語宣導該詐騙模式，並與大學周邊商圈知名「手搖杯」連鎖店聯手，除在店內張貼宣導海報，也在飲料標籤提示「小心裸聊詐騙」，分送予過路民眾。

警二分局分局長林昆達表示，強力宣導讓全民「識詐」，是警方重點工作之一，識詐宣導團為擴大識詐宣導成效，將分析轄內詐欺案件，不定期針對特定族群宣導高發詐欺案件，將阻詐觸角深入轄內每個角落，民眾若遇疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

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