新竹縣關西鎮鳳山溪6月間因遭鄰岸艾斯巴達公司涉嫌違法汙染，新竹縣政府環保局21日依違反《廢棄物清理法》開罰該公司960萬6000元，環保局在事發後，依程序發文要求汙染行為人艾斯巴達公司盡速清除廢液桶及溪流汙泥，但該公司至今消極無作為，縣長楊文科指示須讓汙染物盡速遠離水源地，縣府24日將與關西鎮公所聯手清除鳳山溪剩餘汙泥。

6月12日事發當天，環保局追查出艾斯巴達公司違法貯存廢液，且貯存容器底部洩漏閥受損劣化，導致廢液流入工廠後方邊坡與鳳山溪。環保局當時立即動員人力緊急清汙，並報請新竹地檢署偵辦。事後產發處與環保局除廢止該公司工廠登記證、廢棄物清理計畫書與廢除再利用檢核，使艾斯巴達公司喪失再利用機構資格，針對艾斯巴達公司場內廢棄物管理不當衍生汙染，環保局將依違反《廢棄物清理法》處以新台幣960萬6000元罰鍰。

環保局日前發文汙染行為人艾斯巴達公司，要求盡速清除廠內已貼上封條的16桶廢液桶，以及要求艾斯巴達公司與轉租廠房的明泰光電公司盡速清除廠區後方邊坡及鳳山溪沿岸汙染物。由於該公司至今消極無作為，縣長楊文科指示，讓汙染物盡速遠離水源地，因此環保局21日將再次發文要求艾斯巴達、明泰光電及地主譽仟世公司等單位，盡速清理鳳山溪汙染物，如仍不履行清除責任，縣府將在24日會同關西鎮公所介入清除，並向3公司追討雇工清理費用。

為了防杜汙染情事再發生，環保局表示，除了原有的水質監測設備，近期將在取水口上游再加裝水質監測裝置，並加強取水口周邊水質監測，以24小時網路即時連線，全民一起監督。本月起也已派駐專人駐點，確保接獲陳情時能立即處理，同時每月定期人工採樣，保障水質安全。另也正規畫加強設置監視系統，嚴防不肖業者擅自汙染環境。