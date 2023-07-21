每年7月20日為「國際月球日」，為了紀念54年前人類首次在地球之外的星球留下了人類足跡，北市天文館表示，明日晚上19時至21時將開放觀測室，邀民眾透過望遠鏡觀賞月面上的危難海、豐饒海及無數坑洞，歡迎有興趣者把握機會。

天文館表示，1969年7月20日阿波羅11號登月艙降落在月球，太空人阿姆斯壯於次日踏出了全人類的一大步，首次在地球之外留下人類足跡，聯合國將這天訂為「國際月球日」，每年以不同主題紀念並提醒人們持續關注月球，今年的主題是「月球探測的協調性與永續性」。

天文館也說，人們曾以為月球表面光滑白淨，但其實用肉眼就可以看出顏色較深的月海，透過小望遠鏡則更可以看到許多隕石坑、月溪、峭壁和山脈等多樣而複雜的地形。

天文館表示，阿波羅11號即登陸在「寧靜海」，雖名為海，但事實上月球上沒有水，只是因為這些數十億年前形成的玄武岩撞擊平原，相較其他劇烈起伏的地形較為平坦，因而被稱為海。

天文館表示，本周六晚上19時至21時，將開放觀測室邀請民眾透過望遠鏡來仔細觀賞月面上的危難海、豐饒海以及無數坑洞、山脈等驚人的細節，歡迎把握這難得的機會蒞臨參觀。