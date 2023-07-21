「反惡法，顧生計！」交通新制上路，新增3項車輛違停檢舉項目及違規記點制度，且記滿12點就要吊扣（銷）駕照，讓職業駕駛炸鍋！包括貨運工會等多個運輸團體今日赴交通部抗議，更諷刺交通部無作為只會用罰單懲罰人民，陳抗團體也發「罰單」給交通部長王國材，「王國材『違停』在交通部長這個位置上，快下台！」比較特別的是，行人路權團體也前來聲援，痛批交通部只知執法，全無交通工程或教育。

包括台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、統一速達企業工會、宅配通企業工會、大榮貨運企業工會、魔術食品企業工會、中華快遞企業工會、桃園市產業總工會、台北市多元化計程車產業工會及「行人零死亡」聯盟等約40輛車、80人今日下午2點前往交通部抗議交通新制，交通部內外也布署警力約40、50人 。

貨運工會給交通部長王國材「罰單」(貨運工會提供／簡立欣台北傳真)

貨運工會表示，停車位不夠，司機卸貨沒有地方停，只能被迫違規停車；交通新制增加駕駛人和公司違停記點的規定，1年記滿12點要吊扣駕照2個月、2年內吊扣駕照2次就吊銷駕照，「試問哪個司機受得了2個月沒收入？」

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會痛批，交通部在道路設計沒改善、過渡期間也沒配套的情況下，直接讓嚴刑峻法上路，根本只是把司機當祭品。交通部之前回應表示應該要求商家自備卸貨車格，以及可以向地方政府爭取增設卸貨車格，更是推卸責任、講幹話：「中央主管機關不敢明定甚麼規模以上的事業單位要自備卸貨車格，卻要求小型商家自備卸貨車格；《停車場法》也完全沒有提到卸貨車格。」堂堂一個交通部廢到只會把責任推給地方政府。

統一速達工會表示，卸貨車格根本不夠或被占用，司機一天要跑上百個點，有可能停在300公尺遠的地方再搬貨嗎？有可能等警察把占用車格的車移走嗎？司機們從來都不是贊成違停，但要給配套措施，立法要符合人性，否則就是凌遲人民。

宅配通工會表示，交通部無作為只會用罰單懲罰人民，「王國材『違停』在交通部長這個位置上，快下台！」

台北市多元計程車工會表示，大家都同意不要違停，但放眼看周圍，包括台北市，以交通部的標準，不要說職業駕駛，光是一般民眾開車，有沒有合法上下車的地方？如果惡法不改善，未來陳抗肯定遍地開花。

「行人零死亡」聯盟表示，改善交通有三E：工程、教育、執法，工程永遠排第一，其次是教育，執法是最後手段。台灣交通沒有工程、沒有教育，只有執法、執法再執法！交通部應該把人行道做出來，挖停車彎，讓貨車司機可以停車、走上人行道運貨，這些工程都做好，執法才有意義。

交通部一開始派林姓秘書出來接陳情書，陳抗團體不滿林姓秘書無法回答「惡法如何補救」等問題，接著交通部再派吳姓技正與陳抗團體交涉，但仍未回應是否會舉辦勞資政三方會談，僅表示會研議之後正式回應。