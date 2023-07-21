游安順以招牌工頭造型拍廣告。（都會新貴購物網提供）

金鐘視帝游安順純樸生動演技深入人心，幾乎連年入圍金鐘、金馬，日前他以招牌《做工的人》工頭造型出現台南建築工地拍廣告，重溫工地生活，游安順笑說：「演員和勞工朋友一樣辛苦，我一個月有20天都在外地奔忙，老婆孩子都見不到」。

橫跨影、視、舞台劇三領域，游安順蠟燭多頭燒，8歲兒子因為常看不到爸爸而大哭問媽媽：「爸爸去哪裡了？」他只能每天收工後回飯店，用視訊和家人聊天享天倫，「大部分開視訊的時候我兒子已經睡著了」。

優質演技、連年得獎、加上親和形象，游安順戲約滿檔，目前手上有3部戲1部舞臺劇，每天的工作時間都超過12個小時以上，一天內跑2個劇組是常有的事。常態高壓、超時工作，飲食也不正常，前陣子他經常暈眩，冒冷汗，發現身上奇癢無比，腰間長了一圈紅疹，診斷發現是俗稱的皮蛇，同時也驗出三高，尤其飯前血糖150，飯後血糖還飆到250。

醫生警告他：「游先生，你免疫力下降，血糖、血壓、血脂超標，很危險，再這樣下去，糖尿病會找上你，搞不好長期洗腎。」後來他的好友送他保健品，試用後身體才有改善。逐漸恢復健康、體力的游安順，最大的希望是再得一座金馬影帝，「演了半輩子的戲，金鐘肯定我，金馬榮耀我也要追逐，演好戲，得大獎！」