許多民眾因取得房屋時間早，要賣屋時房屋價值早已水漲船高。但是有部分黑心的房仲業者，估價時刻意壓低房價，使得雖然售價上比當年房屋的購入價格高上許多，卻依然低於市場行情，民眾若一時不察，很可能就會遭到黑心房仲坑騙房價！曾經有一位中和的屋主就險遭到類似的手法坑騙200萬元，所幸永慶房屋的龔宗謙店長及時協助，才成功幫屋主挽回房價。

永慶誠實估價 幫屋主挽回200萬元

龔宗謙店長回憶，2020年時，他在店裡看到這位屋主正在櫥窗查看房屋資訊，於是他主動向客戶詢問自己有沒有可以協助的地方。屋主向龔宗謙店長表示，自己因為家人工作地點轉換的關係打算搬家，因此看看這裡的房屋行情大概都在什麼價格區間。

於是龔宗謙店長主動向這位屋主了解房屋坪數、區域、類型等房屋細節後，向屋主說明，在相同區域裡，類似房屋的單價行情大概座落在36-40萬元之間，以總坪數25坪計算，總價大概落在900萬元至1000萬元之間。

沒想到屋主聽完之後，卻驚訝於居然可以賣到這麼多錢，一直反覆問龔宗謙店長是否真的可以賣到這麼高？龔宗謙店長也秀出「誠實房價報告書」裡面的實價登錄資訊向屋主說，市場行情確實就是這樣。

一週內圓滿售屋 屋主大讚永慶誠實精神

經過討論之後，屋主決定委託永慶房屋協助售屋。憑藉著永慶房屋的團隊聯賣服務，屋主的房子在短短ㄧ周內就以單價38萬元、總價950萬元圓滿成交。

交屋後，屋主忍不住一直感謝龔宗謙店長，並透露當時賣房子的時候，朋友推薦的房仲向他說，他的房子大概可賣到750萬元，當時屋主覺得這個價格比入手價來得高，已有獲利，本來都打算給他賣了。當天只是恰好路過龔宗謙店長的門口，想看看其他房仲的估價會到哪裡，沒想到龔宗謙店長估出的價格又比先前的房仲高出200萬元，而且最後真的就以950萬元成交！

沒想到龔宗謙店長卻謙虛地說：「不是我們特別厲害，而是市場行情就是這樣。」也婉謝屋主的紅包，讓屋主大讚永慶的誠實理念。龔宗謙店長表示，房市上有部分不誠實的房仲業者，往往不給完整的實價登錄資訊，僅透過選擇性呈現的實價登錄資訊，或以口頭的方式，刻意估低房屋房價。如此一來，不誠實的房仲就可以自己買下或賣給投機客，接著再以正常行情或高於市場行情賣出，賺取高額利益，卻讓屋主損失高額利益。

避免黑心房仲刻意估低房價 專家這樣建議

龔宗謙店長分析，許多屋主因為取得房屋的時間早，隨著經濟發展，房屋價值也穩健成長。此時屋主賣屋若不幸遇到黑心房仲刻意估低房價，會導致雖然看起來比起當年入手的價格仍高出許多，但其實遠低於市場行情，幾乎是賤賣房屋。這位住在中和的屋主，很有可能就遇到類似的情況。

龔宗謙店長建議，若要避免此事，消費者在賣屋前，一定不能只聽信一間房仲業者的分析，而要多加諮詢各家房仲業者的意見。再比較各家房仲業者提供的房市資訊是否有隱匿行情狀況，最後選擇誠實的房仲業者為自己服務，自己的權益才有保障。

永慶房屋為了保障消費者，提供的實價登錄資訊均由系統統一提供，杜絕經紀人擅自選擇性揭露情況，更要主動在資訊上簽名以示負責。永慶房屋更推出「真房價保證」，宣示不炒房不賺差價，如有違反相關保證，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費。龔宗謙店長表示，永慶房屋會持續以最高標準，保障消費者權益。