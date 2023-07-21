買房時買方為展示誠意，通常會先給出一筆「斡旋金」，提供仲介向賣家議價。由於議價過程中的斡旋金由仲介保管，然而，若是遭遇到黑心仲介，有可能會發生收了斡旋金卻消失的詐財事件。對此，永慶房屋經紀人潘雅甄分享一個真實案例，提醒民眾付斡旋金後，哪些情形需要提高警覺，避免被黑心仲介騙取斡旋金。

黑心仲介拖延退斡 三天後竟撤店

潘雅甄表示，曾有一位客戶看中新板特區的一套房子，因交通便利、屋況新穎且開價合理，爽快付了斡旋金請仲介議價，沒想到卻遇上無良仲介。付斡一周後都無消無息，客戶向該仲介詢問議價狀況時，仲介還說服客戶再給他一點時間並表明「應該可以談成」，客戶雖同意繼續斡旋，但仍察覺不對勁，因此主動聯繫永慶房屋詢問房子的銷售狀況。

「通常收了斡旋金就會幫客戶積極處理，不太可能一周都沒進度。」潘雅甄了解來龍去脈後，馬上向社區人派詢問，才發現房子早就成交半個月了，也立即告知客戶要她趕快把斡旋金退回！等到三天後潘雅甄再次經過當事的房屋仲介門店，才發現該門店已撤店，連招牌都拆的一乾二淨，客戶很驚訝也很感謝潘雅甄迅速處理且誠實告知，替他挽回10萬的斡旋金，之後有買房需求也都指名潘雅甄服務，肯定她誠實、高效率的服務品質。

付斡後仲介神隱是警訊 應提高警覺

潘雅甄分析，客戶遇到的情形，是典型的「假賣房真詐財」手法。黑心仲介利用買方付斡到退回的時間差，將斡旋金挪作己用，再利用不同說詞延後退還斡旋金，甚至有可能直接跑路消失，讓買方付出的斡旋金難以討回。

如果看房時遇到心儀的房子，需要仲介協助與屋主議價，潘雅甄提醒，付斡旋金時應簽署不動產買賣意願書，寫清楚欲購買的房屋地址、買方出價、斡旋金額及期限，並時時追蹤議價進度，議價成功後自動轉為訂金，失敗則由仲介退回買方。潘雅甄表示：「永慶房屋的經紀人一定會向客戶說明完整買賣流程，也會誠實回報議價情形，帶給客戶最安心的購售屋體驗。」

永慶房屋「真房價保證」保護消費者購售屋權益

若想避免自己的消費權益受損，潘雅甄則建議，民眾有購售屋需求時，一定要多方諮詢房仲業者，且選擇誠實告知房屋及買賣資訊的仲介。永慶房屋將「誠實」視為最高服務準則，客戶若有買房需求，除了提供完整實價登錄的買賣行情，還提供包含60多項檢查的屋況調查報告，助消費者確實掌握房價與屋況資訊。

此外，永慶房屋也是唯一提供「買賣屋全保障」的房仲品牌。潘雅甄表示，房屋買賣金額大，房市上仍有黑心仲介聯手投機客，以低買高賣坑殺消費者，大賺買賣價差暴利。為保障消費者權益，永慶房屋提出「真房價保證」承諾不炒房、不賺差價，若永慶經紀人未提供完整買賣行情，最高賠償買方400萬、賣方4倍服務費，展現誠實服務的決心。