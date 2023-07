2023「亞洲最佳企業雇主獎」得獎名單揭曉!永慶房屋憑藉著打造人才永續的職場環境,帶給員工職涯多元發展機會,贏得國際評審肯定;更以接近滿分的員工評比,成功締造6連霸,更與中國信託、艾伯維藥品、可口可樂等12家企業,獲頒最具榮譽的「金獎(Gold Winner)」殊榮,再次締造輝煌紀錄!

由國際人力資源期刊《HR Asia》舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎(Best Companies to Work for in Asia)」,是評估企業職場環境、人資政策最具權威性的國際獎項之一。

主辦單位表示,隨著永續發展的觀念逐步在全球受到重視,在人才管理上,也出現DEI這項重要概念。所謂DEI,指的是在職場上追求多元(Diversity)、平等(Equity)、共融(Inclusion)價值,促進員工的職場福祉和未來發展。也因此,由員工為企業打分數的「亞洲最佳企業雇主獎」,能充分展現員工對於企業職場的評價。

今年第6度獲獎的永慶房屋總經理吳良治受訪時分享,永慶房屋相信,人才是企業最寶貴的資源,先有幸福的員工,才有滿意的客戶。因此永慶不斷傾聽員工的回饋,以及從時代脈動的觀察中與時俱進,優化人資政策。幫助每一位夥伴,在永慶裡獲得成功的機會;也提供好的舞台,讓夥伴揮灑長才。

永慶房屋總經理吳良治(圖左)受訪時表示,永慶房屋提供多元發展,提供舞台讓同仁全力發揮長才。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋人資部協理塗振宏表示,面對當今的人資潮流,永慶房屋也力求進步,打造多元平等共融的職場。「永慶不只要幫客戶圓滿成家,也要為了員工的福祉作出貢獻。」

塗振宏分享,「讓每位夥伴的特質更有價值」是永慶的人資精神之一。追求多元,不僅僅是為了促進人才的多元性,更期待夥伴們從工作互動中,挖掘自己獨特的價值。為此,永慶從徵才開始就廣納多元人才,不限背景、經驗或年齡,更提供不同的職位選項或輪調歷練機會,讓員工得以發揮長才。即使是中高齡族群、身心障礙族群等,永慶也提供多元的入職管道,幫助求職者在永慶內適性發展。

除了人才的多元,永慶也重視職涯發展的多元。進入永慶後,經紀人除了能夠不斷精進專業能力、考取證照外,還能開啟不同的職涯發展,例如接受「店長培訓」培養管理和領導能力;或是選擇轉調總部,接受不同專業領域的歷練,為自己開啟跨領域發展的機會。永慶房屋還會針對同仁的職場適性、能力與特色,進行職場優勢診斷,進一步為同仁量身打造專屬的人才培訓計畫,幫助員工發揮更多潛能、全面提升職場實力,為員工找到最適合發揮的舞台。

永慶房屋經紀人除了精進專業能力,還能接受「店長培訓」培養管理能力,也能轉調總部,為自己開啟跨領域發展的機會。(圖/永慶房屋提供)

此外,永慶更創造相信員工、促進對話的職場氛圍,讓每位員工的意見都能被傾聽、創意得以發揮。塗振宏表示,任何人只要有好想法,都可以向主管提出建議,只要評估可行,就能付諸實行;員工也能從中獲得考核加分的肯定,進而升遷或加薪。這也使得永慶在相關評分中,包括:「公司內溝通流暢,不會因職位高低有所障礙」、「員工職涯發展機會均等」等項目,獲得相當高的員工評價。

塗振宏指出,打造平等多元共融的職場,不僅讓每一位員工都有發揮的空間、增加夥伴們的幸福感,更幫助企業增加競爭力和創新能力,讓企業不斷茁壯。而來自各地、多元共融的優秀員工,就是永慶房屋持續成長的原動力。隨著企業版圖不斷擴大,永慶除了持續廣招經紀人,集團更釋出多樣總部職缺,例如資訊工程師、數據科學家、雲端技術、數位行銷、介面設計師等專業職位。塗振宏表示,永慶有各式各樣的多元職位,只要對房地產有興趣,一定有適合求職者發揮的舞台,歡迎所有求職者,一起加入永慶的行列。