2023「亞洲最佳企業雇主獎」得獎名單揭曉！永慶房屋憑藉著打造人才永續的職場環境，帶給員工職涯多元發展機會，贏得國際評審肯定；更以接近滿分的員工評比，成功締造6連霸，更與中國信託、艾伯維藥品、可口可樂等12家企業，獲頒最具榮譽的「金獎（Gold Winner）」殊榮，再次締造輝煌紀錄！

由國際人力資源期刊《HR Asia》舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Work for in Asia）」，是評估企業職場環境、人資政策最具權威性的國際獎項之一。

主辦單位表示，隨著永續發展的觀念逐步在全球受到重視，在人才管理上，也出現DEI這項重要概念。所謂DEI，指的是在職場上追求多元（Diversity）、平等（Equity）、共融（Inclusion）價值，促進員工的職場福祉和未來發展。也因此，由員工為企業打分數的「亞洲最佳企業雇主獎」，能充分展現員工對於企業職場的評價。

今年第6度獲獎的永慶房屋總經理吳良治受訪時分享，永慶房屋相信，人才是企業最寶貴的資源，先有幸福的員工，才有滿意的客戶。因此永慶不斷傾聽員工的回饋，以及從時代脈動的觀察中與時俱進，優化人資政策。幫助每一位夥伴，在永慶裡獲得成功的機會；也提供好的舞台，讓夥伴揮灑長才。

永慶房屋總經理吳良治(圖左)受訪時表示，永慶房屋提供多元發展，提供舞台讓同仁全力發揮長才。（圖/永慶房屋提供）

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，面對當今的人資潮流，永慶房屋也力求進步，打造多元平等共融的職場。「永慶不只要幫客戶圓滿成家，也要為了員工的福祉作出貢獻。」

塗振宏分享，「讓每位夥伴的特質更有價值」是永慶的人資精神之一。追求多元，不僅僅是為了促進人才的多元性，更期待夥伴們從工作互動中，挖掘自己獨特的價值。為此，永慶從徵才開始就廣納多元人才，不限背景、經驗或年齡，更提供不同的職位選項或輪調歷練機會，讓員工得以發揮長才。即使是中高齡族群、身心障礙族群等，永慶也提供多元的入職管道，幫助求職者在永慶內適性發展。

除了人才的多元，永慶也重視職涯發展的多元。進入永慶後，經紀人除了能夠不斷精進專業能力、考取證照外，還能開啟不同的職涯發展，例如接受「店長培訓」培養管理和領導能力；或是選擇轉調總部，接受不同專業領域的歷練，為自己開啟跨領域發展的機會。永慶房屋還會針對同仁的職場適性、能力與特色，進行職場優勢診斷，進一步為同仁量身打造專屬的人才培訓計畫，幫助員工發揮更多潛能、全面提升職場實力，為員工找到最適合發揮的舞台。

永慶房屋經紀人除了精進專業能力，還能接受「店長培訓」培養管理能力，也能轉調總部，為自己開啟跨領域發展的機會。（圖/永慶房屋提供）

此外，永慶更創造相信員工、促進對話的職場氛圍，讓每位員工的意見都能被傾聽、創意得以發揮。塗振宏表示，任何人只要有好想法，都可以向主管提出建議，只要評估可行，就能付諸實行；員工也能從中獲得考核加分的肯定，進而升遷或加薪。這也使得永慶在相關評分中，包括：「公司內溝通流暢，不會因職位高低有所障礙」、「員工職涯發展機會均等」等項目，獲得相當高的員工評價。

塗振宏指出，打造平等多元共融的職場，不僅讓每一位員工都有發揮的空間、增加夥伴們的幸福感，更幫助企業增加競爭力和創新能力，讓企業不斷茁壯。而來自各地、多元共融的優秀員工，就是永慶房屋持續成長的原動力。隨著企業版圖不斷擴大，永慶除了持續廣招經紀人，集團更釋出多樣總部職缺，例如資訊工程師、數據科學家、雲端技術、數位行銷、介面設計師等專業職位。塗振宏表示，永慶有各式各樣的多元職位，只要對房地產有興趣，一定有適合求職者發揮的舞台，歡迎所有求職者，一起加入永慶的行列。