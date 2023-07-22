台灣北部地區24日下午1時30分起實施萬安46號演習，屆時北捷、桃捷正常運行，旅客只進不出；公車、計程車等須停路邊，乘客及駕駛應下車疏散或在車內等候；機園機場航班正常起降，聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等暫停發車。

國防部日前表示，配合漢光操演，萬安46號演習將於24日至27日每天下午1時30分至2時，依序在北部、南部、東部、中部實施；下午2時至2時30分實施災民收容救濟站開設，以強化量能。

台灣北部地區萬安演習於24日下午1時30分起實施，區域包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣共7縣市。以下為北北基桃管制措施：

●台北市

市區公車暫停發車，行駛道路公車停在路邊或站台，乘客下車疏散；經高速公路的國道客運正常行駛，下交流道後比照公車實施人車管制，路上車輛例如公車或計程車須停靠路邊，駕駛及乘客應配合員警引導至疏散避難處或至車內等候。

轉運站不發車並配合燈火管制關閉大燈，旅客及車輛皆只進不出；騎YouBike民眾配合把車輛停靠路邊，進行疏散；計程車駕駛應於安全處靠邊停車並暫時停表計費，可與乘客協議採先行結算車資或演習完成後繼續乘車計費；藍色水路船舶照常行駛，碼頭配合管制人員進出。

北捷列車在演練期間維持正常運行，車站管制只進不出，到站旅客應依車站人員引導至站內規劃待避區等候，捷運販賣店、地下街及台北小巨蛋關閉門窗及燈光。松山機場部分，乘客須待在機場站體不得外出。

北市警局表示，各公、民營工廠照常營運，須關門窗及實施人員管制，不實施斷電措施。演習期間，團體或民眾若未依民防法、防空演習實施辦法規定，配合相關疏散等管制及演練措施，員警會先勸導，經勸導後未配合，可依民防法裁處。

警方指出，24日下午2時至2時30分，在防空警報解除後，將於南港車站實施關鍵基礎設施災害救援及南港高中戰時災民收容救濟站開設演練。

●新北市

新北市府指出，除淡水區實施較嚴格「車停，人就地疏散」30分鐘防空疏散避難演練，其它區域包括一般轎車、公車與計程車等須停靠路邊，乘客與司機可選擇留在車上30分鐘或另下車前往店家、避難所。騎乘YouBike的民眾須停車，並進入室內或避難所。

淡海輕軌全線暫停營運半小時，車停人疏散，列車靠站後不繼續行駛，車廂內旅客須離開車廂，由月台驗票機刷卡出站，此段車資將不計費，有員警協助引導鄰近避難空間。

淡水市區公車暫停發車，車輛須停靠路邊或鄰近公車站，且民眾須下車，配合警察及民防人員指引疏散避難；計程車禁止載客，中午12時至下午2時，下列地區禁止排班，包含捷運紅樹林站1號出口右側、捷運竹圍站1號出口右側、捷運淡水站2號出口前、捷運淡水站英專路出口及新北市淡水區漁會停車場。

捷運環狀線與安坑輕軌，比照台北捷運模式，列車在演練期間維持正常運行，車站管制只進不出。

●基隆市

基隆市警察局表示，萬安46號演習選擇基隆市中正區驗證「車停，人就近疏散」，行駛中車輛包含公車及計程車在聽聞防空警報時，應靠邊停於安全處，駕駛、乘客聽從警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。此外，行人應就近於掩蔽物建築或防空設施避難。

警方指出，至於非中正區的區域在演習時，所有車輛包含公車及計程車須暫時停放於安全處，駕駛與乘客於車內等待演習結束，不需下車前往其它處所避難。

台灣港務股份有限公司基隆港務分公司表示，演習期間，基隆港口的船隻正常進出港、行駛、靠岸，上岸旅客及接送民眾須接受憲、警、民防人員引導，實施防空疏散避難。

●桃園市

桃園大眾捷運股份有限公司表示，演習期間桃園機場捷運系統全線正常運行，到站旅客無法出站，下車旅客由相關人員引導至避難區，演習警報前半小時將針對沿線各車站及行駛列車車廂進行廣播宣導；桃園機場捷運沿線車站附屬停車場，演習期間也將進行管制，民眾可至鄰近車站避難。

桃園警方表示，演習期間馬路的所有人車，包括公車及計程車，都需停止運行，乘客下車後，由附近員警引導至疏散避難處。

●桃園機場

演習期間航班正常起降、機場捷運及高速公路維持運行，聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等暫停發車，呼籲旅客提早抵達機場，避免因交通管制而無法及時報到，演習時段內需遵從指示配合人車疏散等管制措施。

機園機場公司表示，演習期間航班正常起降，旅客報到、通關及登機作業不受演習影響。配合實施疏散避難及交通管制等措施，將由航警及保全人員引導旅客進入航廈內，行駛中車輛須聽從引導，就近停靠於航廈路緣或駛入停車場，請旅客遵從相關指示，以利演習進行。