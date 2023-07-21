光田綜合醫院泌尿外科醫師鄭嘉緯提醒，平常如廁多看一眼尿液色澤變化，若發現血尿，及早至泌尿科門診諮詢，了解自身健康。圖為示意圖非當事病患。（光田綜合醫院提供／潘虹恩台中傳真）

65歲台商童先生罹患慢性腎臟病，原先規律控制，後因疫情不願頻繁進出醫療院所，逾2年未定期追蹤。近日重啟追蹤，透過整體性檢查發現顯微性血尿和右腎水腫，確診上泌尿道上皮癌，所幸發現及時，手術切除術後5天即出院，恢復正常生活。

衛福部最新癌登資料顯示，上泌尿道上皮癌發生率約占全部惡性腫瘤的1.42％。若是局限性腫瘤無轉移，建議患者接受患側的腎臟、輸尿管以至膀胱的袖口全切除手術，除非腫瘤位置特殊或是低惡性度才建議保留輸尿管的手術；若是癌症轉移則建議進行化療、放射線治療、免疫療法或是自費的標靶療法。

光田綜合醫院泌尿外科醫師鄭嘉緯說明，上泌尿道上皮癌位置包含腎盂或輸尿管，常伴隨無痛性血尿，部分病情嚴重之病人會排出長條形血塊。常見的風險因子包括基因遺傳、抽菸（增加3至7倍的罹癌機會）、長期接觸有機溶劑或是腎臟輸尿管的慢性發炎或慢性腎臟病，都會增加罹癌的機率。

他指出，傳統開腹或腹腔鏡手術進行時間長、復原期久，最新Xi達文西機械手臂手術可一鏡到底切除腎臟及整段輸尿管，傷口小、復原快，需自費進行手術。童先生術後第2天即可下床走路，第5天即可出院，目前電腦斷層與膀胱鏡檢查無復發，恢復正常生活，不過飲食方面要注意清淡一點。

「不會痛的血尿常被忽略」，張家築提醒，血尿分為肉眼可見以及在顯微鏡下發現過量紅血球的「顯微性血尿」，其病因很多，嚴重性亦有所不同，不可輕忽。鄭嘉緯則提醒，平常如廁多看一眼尿液色澤變化，若發現血尿，及早至泌尿科門診諮詢，了解自身健康；平常也需注意腎臟功能，不抽菸、不服用成分不明的中草藥，降低罹癌風險。