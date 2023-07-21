對於軍方邀請媒體至宜蘭實地觀看抗彈板實彈鑑測，測試標準以美國司法協會（NIJ）的規範要求，測試結果全未貫穿抗彈板。前艦長、曾任海軍官校教官的呂禮詩質疑，怎會用美國司法的標準？應該用美國陸軍的標準！

民進黨新北市議員林秉宥日前與研究槍械、進行射擊實驗的YouTuber「山姆小叔Gun＆Fun」合作拍片，實測國軍現行Ⅲ級抗彈板是否能抵抗類似共軍使用的子彈。

軍方19日邀請媒體，至宜蘭大福營區「彈道館」見證抗彈板實彈鑑測。測試前，媒體推派代表抽選在2020年生產的抗彈板，裝進防彈背心後送至「彈道館」測試，媒體、官兵則是觀看即時傳輸影像。

軍備局說明，測試標準以美國司法協會（NIJ）的規範要求，以1片前胸抗彈板、1片後背抗彈板，搭配戰鬥背心及內蕊，執行抗彈性能測試，所使用彈藥為7.62公厘國造M80普通彈，測試距離為15公尺。

本次測試共發射6發7.62公厘子彈，子彈初速每秒約842至850公尺，造成油泥凹陷為10至20公厘左右，全未貫穿抗彈板。

海軍前艦長呂禮詩。（呂禮詩提供）

對此，前艦長、曾任海軍官校教官的呂禮詩今（21）日在《觀點—世界一把抓》網路節目中表示，以他的專業，其實不太能夠支撐討論抗彈板的內容，因此他絕對不胡說八道。

呂禮詩提到過去在海軍官校當教官，也會講彈道的部分，至於抗彈板本身，他只講一句話，怎會用美國司法的標準？應該用美國陸軍的標準！

呂禮詩直言，美國司法的標準是打搶匪的標準，有沒有使用作戰的標準？這才是事情的癥結。用錯誤的標準不斷試驗，有什麼用？