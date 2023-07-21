遠傳併購亞太電信昨獲公平會點頭後，另一案台灣大哥大以197億元併台灣之星也在7月中送件。公平會對此表示，由於台灣大集團內有不同異業子公司，是否可能因通信合併案，分享資訊讓異業也取得市場集中優勢地位，需要多一點時間了解。如有必要會延長60天審議，最晚10月中會做出准駁決議。

明年台灣將迎來新電信三雄時代，但台灣大集團擁有電信、電商、遊戲，業務多元，「台台併」顯然有更多要考慮地方。公平會副主委陳志民表示，台哥大案子屬於通信業的水平結合，審理上與遠傳案差異不大，但也有「差異之處」。

他說主要是電商平台momo與其屬同集團，台灣大哥大合併台灣之星後，取得其大筆客戶資料、交易數據，是否可能分享給集團內子公司，讓它們拿到競爭武器，有利排除競爭對手，取得集中市場地位。

陳志民強調，這是理論上可能，還需要更多實證與資料審理。目前台台併案子已經在7月中送達公平會，依據規定需在30天內做出決議，但他說必要時可以延長60天審理。

現在公平會業務單位還未做出評估建議，因台灣大哥大案子有上述所說集團競爭地位優勢要調查，如無法在時間內完成，公平會說就得延長，可是整個審理期不會晚過90天。