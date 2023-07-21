即將迎接24小時不打烊書店，誠品行旅特別傾力打造第六冊【食光選集｜閱之脈動】中秋禮盒，將經典的書盒造型揉合品牌圖騰「心之脈動」，象徵悠悠遠遠延續城市文明的脈搏，並集結地道風味的三款傳統廣式月餅，8月31日前訂購可獨享每滿6盒再加贈2盒的超優款待。

誠品行旅為與旅人共同迎接此重要的里程碑，特別於2023年中秋時分，傾力打造第六冊【食光選集｜閱之脈動】中秋禮盒，回歸「款待人、款待心」的品牌精神，首度將品牌圖騰「心之脈動」躍為整體主視覺，細緻的紋理與觸感，彷彿刻劃著光陰的軌跡，為經典的書盒設計再度注入獨有的藝文詮釋，帶領旅人在溫暖的團聚時光裡，一步一腳印，從五感走讀松菸的文明歷程，共同展開一場時間之旅。

eslite hotel誠品行旅延續多年來深受好評的書盒概念，外盒採用質地帶有質樸紋理與手感的素紙為材質，並以品牌圖騰「心之脈動」為主體視覺，運用大面積的打凹印刷工藝，歷經多次的壓力試驗，打造出細膩優雅的立體層次，紙面上深淺交錯的起伏線條，如同一座時光長廊，曖曖體現著這片土地綿長悠遠的生命歲月與時空變遷。

顏色部份則以代表昔日台灣精神的磚紅色為主色調，層層疊疊，堆砌著富饒的人文印記，搭配書側及書盒內的原木褐色共同以簡約素雅的姿態，傳遞溫潤親切的在地文化，書盒外的木色束繩，則讓整體設計更猶如一本典藏精裝書，妥貼收納著這座城市豐厚真摰的人文故事，另外也以燙金加工手法呈現於內頁，打開書盒的那一刻，綻放著充滿歷史印記的光芒，誠品行旅邀請旅人在月圓時分，通過一壺茶、一本書，共同珍藏這份美好的台灣記憶。

誠品行旅今年精心打造三款風味雋永的傳統月餅，運用在地美好食材，邀請旅人從視覺與味覺，共同記憶土地的軌跡。首推深受港台饕客鍾愛的經典口味「香江經典奶皇」，鬆軟薄嫩的金澄色餅皮，獨家揉入採黃金比例調配製成的栗子泥，滋味香醇清甜，除了提升優雅的香氣，也在咀嚼之間，增添一抹軟糯口感，內餡則精選宜蘭酒洗鴨蛋黃與法國奶油等優質食材製作，質地如絲綢般香滑綿密，延伸細緻柔順的味覺；風韻辛香惹味的「川味椒麻滷肉」，選用台南新鮮豬後腿肉為主角，揉以數十種滷料細熬慢燉，烘托層次豐富的誘人氣味，搭配辣椒、花椒、豆瓣醬與辣椒醬等辛香食材，嚐來香而不嗆，堆疊出鹹、麻、辣等令人垂涎的絕妙體驗；結合台灣客家獨有飲食文化的「廣式八寶擂茶」，擂茶為熱情好客的客家人招待賓客的一種茶點，以陶製的擂碗將茶葉、芝麻與花生手工研磨為粉後以熱水沖泡，即能展現撲鼻的香氣，亦特別佐以台灣在地小農耕種的紅豆、核桃、南瓜子、杏仁、花生等豐富食材，微甜不膩的八寶內餡，完美襯托茶香的深度尾韻。