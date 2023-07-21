台東最美星空音樂會明天在東河鄉金樽陸連島沙灘登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2023台東最美星空音樂會如火如荼在台東境內觀星祕境展開巡迴，明天在東河鄉金樽陸連島沙灘登場，邀請音樂串流平台霸榜常勝軍好樂團、《聲林之王3》冠軍歌手柏霖PoLin，以及多組在地青年演出團體，用音樂感受太平洋海風徐徐吹拂，擁抱璀璨星光，同時也歡迎民眾把握海水退潮時，一探IG熱門打卡祕境「貓洞」，體驗不一樣的台東玩法。

台東最美星空音樂會也持續讓民眾看見「最美！」不只深入台東各處觀星祕境辦理，也在音樂會中讓「星星」成為活動的主角。特別設計星空迷最愛的「暗燈儀式」環節，並邀請經過台東最美星空培訓、認證的在地星空導遊，帶來專業的星空導覽。

台東最美星空系列活動今年邁入第6年，今年以「最長、最強、最多、最高、最跳、最美」，帶給民眾6種「最」特別的體驗。首場演出挑戰「最高！」前進台東「最高」學府霧鹿國小利稻分校辦理。更以「最強！」齊聚音樂獎項常勝軍的黃金陣容，邀請演唱〈我把我的青春給你〉、〈他們說我是沒有用的年輕人〉等音樂串流平台霸榜歌曲的好樂團，以樂曲堆疊出年輕世代的生活風景，同時邀請獲讚最想被療癒的聲音的選秀節目《聲林之王3》冠軍歌手柏霖PoLin，以溫暖、細緻的歌聲，讓民眾沉醉在東河鄉金樽陸連島沙灘的星光下。

東河場次並邀請致力於學習複音歌謠及生活歌謠，展現文化永續的阿美族青春複音歌隊，以及用音樂訴說生活故事、熱愛自己部落文化的在地青年都歷人樂團，兩組在地表演團隊，完成「最多！」表演團體人數史上最浩蕩；「最長！」活動好評加碼，增加演出1小時的挑戰。

除了7月22日東河鄉場次外，台東最美星空音樂會持續在大武鄉、池上鄉、長濱鄉、蘭嶼鄉、綠島鄉等陸續巡迴開唱，邀請搭配金曲獎獲得最佳樂團獎的宇宙人、最佳新人獎的洪佩瑜，以及麋先生、好樂團、法蘭Fran、慢慢說樂團、柏霖PoLin、魏嘉瑩、Cicada、Fann芳怡等多組人氣歌手、樂團，還有三金大提琴演奏家范宗沛、豎琴獵人李哲音、愛樂Taiwan JustMusic藝術總監歐聰陽聯袂演出，以及眾多在地樂團好聲音等卡司輪番演出。