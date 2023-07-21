九族文化村夏天限定遊憩區「西班牙水立方」，除親子戲水池、噴泉迷宮，還有街舞水戰秀，邀遊客一起潑水，（業者提供／楊靜茹南投傳真）

九族文化村要遊客帶水槍入園，一起打水仗、玩水消暑。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

小朋友在沖瘋親子戲水池、噴泉迷宮，甚至加入潑水大戰玩水狂歡。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣魚池鄉九族文化村為了慶祝7月27日37歲生日，邀請與九族同一天生日的壽星，周年慶當天享免費入園一起慶生，暑假期間也推出消暑優惠，即日起至8月底門票特惠780元（原價900元），可到夏天限定遊憩區「西班牙水立方」戲水消暑，除沖瘋親子戲水池、噴泉迷宮，一天5場街舞水戰秀，邀遊客一起加入潑水大戰。

九族文化村佔地約62公頃，是依山建立的遊樂園，海拔為500公尺至900公尺，夏天在肖楠森林健行享受芬多精，還可搭乘纜車享受山間涼風，今年夏天消暑有新選擇，園區推出「水立方」新遊憩區，即日起至8月底，涼夏海陸空樂園門票特惠780元。

園區經理黃瑞奇指出，今年夏天以「西班牙海岸涼一下」為主題，再新增「水立方」戲水區，不僅有沖瘋親子戲水池，還會有好玩的噴泉迷宮、潑水擂台等遊戲，青春舞者表演精采的金銀島舞劇，每天還有5場的街舞水戰秀，邀遊客一起加入潑水大戰，就是要你濕身、清涼一夏。

來自彰化縣遊客說，每年暑假小朋友都吵著要到九族玩，之前暑假假日到九族都是人山人海，今年暑假特地安排平日造訪，排遊樂設施不用大排長龍，搭乘日月潭纜車來回很悠閒，看表演還一起打水仗、玩水，真的很過癮，玩得超級開心。