金門一名4歲女童近期高燒不退，家長18日將她帶到金門醫院就醫，醫師開立了「克流感」，卻誤植為成人劑量，造成女童嗜睡2天。衛福部長薛瑞元表示，金門醫院有進行通報。對於小朋友的情況，衛福部會持續關懷和追蹤，看看有沒有什麼問題。

女童家長近期控訴，女童誤食成人劑量「克流感」後，持續2天呈現嗜睡狀況，但院方僅派另一名小兒科醫師，而非當事醫師向她說明沒有後遺症的可能，要她別太擔心。所幸女童目前沒有大礙，家長為此要求院方與開錯藥劑量的急診醫師親自道歉。

金門醫院昨說明，事發的急診室值班醫師在開立「克流感」的紙本同意書上標示正確，但在輸入電腦時不慎打成「每次服用1顆」的成人劑量。該女童已服用2顆，經評估，以這劑量對女童的健康不會造成太大影響，若家屬仍擔心，可回醫院抽血持續追蹤檢驗肝、腎功能。

薛瑞元今日回應，金門醫院給藥錯誤，為病人安全事件之一，金門醫院已進行通報。對於小朋友的情況，衛福部會持續關懷和追蹤，看看有沒有什麼問題。另外，金門醫院也提出改善措施，包括電腦系統要設置警示，原本電腦內建的程式是大人的，遇到兒童就沒有調整。藥局方面，藥師調劑、給藥的時候也需要再核對。至於會不會對金門醫院進行裁處，他則表示，事後會再釐清有無相關責任。