台灣永續能源研究基金會主辦的「2023年亞太暨台灣永續行動獎」於今（21）日結合「2023亞太行動博覽會」盛大舉行頒獎典禮，台新金囊括3銀3銅共6大獎，包含1項亞太區銀獎、2項台灣區銀獎和3項台灣區銅獎，為本屆獲獎數第一的金融業，本次由行政院院長陳建仁頒獎，台新金控董事長吳東亮親自出席領獎，展現對永續行動的重視與支持。

台新金控總經理林維俊表示，此次獲得多項獎項殊榮，展現了台新有效連結金融本業，積極推動個人金融領域的永續成果與具體貢獻，台新期待每個人從日常生活中做起「From Zero To Hero」，全民在淨零過程中都能扮演英雄的角色。同時，台新也透過善用金融科技，兼顧環境發展與金融普及，落實普惠金融。

本屆台新金以台新銀行推出的「台新手付App」和「Gogoro Rewards聯名卡」，分別獲得1項台灣區銀獎肯定。台新手付App將手機化身為刷卡機，加快商戶金流收款及申辦便利性，以簡單、便捷、安全的方式幫助店家提升交易效率，減少不必要的成本開支，並幫助提升微型商戶營業績效及數位競爭力，確保所有商戶都可取得負擔得起、永續又可靠的收款工具，符合責任消費及生產的理念（SDG 12）。此外，台新銀行與Gogoro共同發行的Gogoro Rewards聯名卡，使用聯名卡於Gogoro門市、電池資費及店外任一消費，皆可享Gogoro Rewards點數回饋，用點數可以100％折抵購買電動機車、保養及電池的費用，透過聯名卡加碼回饋，將大幅降低選購電動機車的支付成本。以實質降低民眾低碳出行的成本來普及綠色生活，讓民眾都能享用可負擔的潔淨能源（SDG 7）。

同時，台新銀行運用擅長的數位金融能力，推出「玫瑰Giving卡共榮平台」、「乘車ONE碼平台」和「平等多元金融服務」，不僅各獲得1項台灣區銅獎表彰，平等多元金融服務更再獲選亞太區銀獎殊榮！首先，在玫瑰Giving卡共榮平台方面，為滿足家庭客群需求，攜手「呼叫黃背心」的預約居家清潔服務，打造「暖心共榮平台」，不僅協助持卡人解決家庭時間分配問題，同時引導及培育更多技職學子進入市場，創造合適的工作及經濟成長（SDG 8）。其次，在乘車ONE碼平台方面，台新整合市場上境內與境外知名電子錢包品牌（如街口、Pi錢包、全盈及支付寶等），透過API（Application Programming Interface，應用程式介面）一次性串接，串聯錢包業者和交通業者，讓錢包使用者可用乘車碼快速又安全的進出交通閘門，符合工業化、創新及基礎建設的要求（SDG 9）。最後，在平等多元金融服務，台新銀行積極推動普惠金融服務，不僅建構符合社會各界或不同族群需要及量身訂做之多元金融商品及服務，例如金融友善專區、智能客服Rose、ATM及行動支付、分行VIP迎賓等，更致力提升金融服務可及性和支持中小企業的成長，推動視訊客服、台新銀行官方LINE及繳費API服務等，打造全方位數位金融，更結合無歧視性之數位化服務，讓金融服務無縫嵌入顧客的生活消費場景中，在金融環境中減少不平等（SDG 10）。