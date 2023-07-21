第5號颱風「杜蘇芮」來勢洶洶，侵襲台灣的機率持續上升，有專家指出，杜蘇芮靠近台灣東南方時，恐怕已經蓄集了能量，不只體型大，威力更直逼強烈颱風，預估下周三、下周四（7/25、7/26）對台灣影響最大。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（21）日下午發文指出，依照氣象局最新路徑來看，杜蘇芮侵襲台灣的機率持續上升，目前數據可觀測出4個重點，首先是杜蘇芮抵達台灣東南方時，已經發展成較大體型，接近強烈颱風。

預估下周三、下周四（7/25、7/26）颱風杜蘇芮對台灣的影響最大。（圖／《台灣颱風論壇｜天氣特急》）

再者，下周一（7/24）是觀測的重點，因為杜蘇芮後期移動速度略為減慢，且為南北移動，影響台灣的時間可能會比較長；預估下周三、下周四（7/25、7/26）對台灣的影響最大；最後，高壓西伸的幅度以及持久度，是影響杜蘇芮的關鍵。

根據中央氣象局資料顯示，第5號颱風杜蘇芮目前仍是輕度颱風，今日下午2點中心位置在北緯14.1度，東經132.8度，以每小時14公里速度，向西北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，七級風平均暴風半徑100公里。氣象局表示，下周有機會接近台灣，提醒民眾多留意颱風動態。