根據財政部公布「110年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」，全國「最富里」依然由新竹市東區關新里綜合所得總額中位數292.8萬元拿下，傲視全國：其次則是同樣在東區的龍山里，綜合所得總額中位數210.5萬元，而新竹縣竹北市東平里則以207.9萬元位居第三，前三名綜合所得中位數均突破200萬元大關。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，高收入族群的聚集，也帶動在地房市熱絡。觀察十大「最富里」所在重劃區或是生活圈的預售屋交易量，竟佔據全新竹縣市的49.6%，直逼五成；中古屋交易也高達19.7%，上看二成。

陳金萍補充，十大「最富里」全數落在新竹縣市，均位於新竹市東區與新竹縣竹北區，受惠於竹科效應下，近年半導體產業發展蓬勃，各企業都卯足全力招聘新血，就業人口逐年增加，高薪、高消費力的竹科新貴也推升當地購屋置產需求，觀察這些里所在位置也正是熱門重劃區或是生活圈，包括關埔重劃區、竹北高鐵特區、縣治二期、三期重劃區以及台科大重劃區等。

陳金萍指出，綜觀十大「富人里」坐落的重劃區或生活圈可以發現，位於新竹市東區的北新竹火車站生活圈唯一「3字頭」房價最為吸睛，相較於其他重劃區的成屋都要「4字頭」以上，相對親民又實惠。陳金萍說明，北新竹火車站生活圈鄰近「竹科X」，未來將結合台肥科商園區、藝文高地，串聯成36公頃「竹科X」科技廊帶，而台肥園區內首棟完工的商辦大樓「TFC ONE」已有艾思摩爾、英特爾等世界知名大廠進駐，產業聚集效應強，也帶動周邊房市交易熱絡，近一年成屋交易111件。

至於預售屋交易部分。陳金萍表示，不論是東區的關埔重劃區或是竹北高鐵特區、縣治二、三期重劃區等，近一年預售屋住宅單價均已「坐5奔6」甚至是「坐6奔7」，其中以竹北高鐵特區房價最高，因擁有高鐵站前交通優勢，加上科技總部、大型開發案陸續展開，讓竹北高鐵特區房市後市可期，近一年預售屋交易量602件，交易熱絡，住宅單價67.2萬元，其中，預售案「惠宇謙恆」、「寶佳奇磊」與「豐邑之森」，目前成交價均已站穩7字頭，直追新北市蛋黃區。