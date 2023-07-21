東元董事長邱純枝表示，自2015年起，東元在國內設下第一個10年減排20％目標，並提前5年在2020年達成；2021年宣示第2個10年目標，並擴大實施至海外廠區。

東元集團為了達到永續目標，不斷致力於創新製程與創新產品服務。製程方面，在自身工廠進行數位轉型和智慧製造工程，達到優化製程的節能、減排效果，例如「智動化噴塗烘乾節能系統」，可以減少80％的清洗溶劑、用漆量減少10％、用電量節省可到60％；其他也包括使用低量揮發物的環保水性漆做為替代材料；鑄造製程則是加入創新技術以及回收矽鋼片廢屑，製成馬達外殼，達到了循環經濟的效益。

創新產品和創新商業模式上，東元也是自廠區開始，再延伸至客戶服務。例如，2022年東元完成亞洲區廠區屋頂太陽能建置，每度總發電能力960萬度，約佔全球用電量10％。2023年繼續規劃建置歐洲、美洲、澳洲發電設施，預計達成15％發電能力。其他潔淨能源工程包括離岸風電變電站工程、儲能系統工程等；東元今年也成立了創儲營運發展事業處，將整合資源，未來爭取電力民營化虛擬電廠商機。

林弘祥指出，東元協助客戶在營運上減碳，像是再生能源離岸風電儲能、電動車動力系統、低碳工廠解決方案等，以及爭取參與氫能產業和碳捕捉與儲存的設備供應鏈。

林弘祥也表示，以國際能源署IEA在今年2月的發表，列出了2050年之前淨零情境中七大項減排措施，包括再生能源、電氣化、技術性能、碳捕捉、氫能、替代燃料和行為避免需求，除了最後兩項天然資源和人為因素，其他5項東元都已積極參與，代表持續投入永續經營的決心。