嘉義縣警察局與金融機構攜手防詐阻詐，今年上半年度阻詐2442萬餘元，因應詐欺手法推陳出新，為持續提升阻詐成效，縣長翁章梁認為應提供民眾合法投資理財資訊，縣警局表示，已協調轄內金融機構提供民眾理財諮詢專線。

嘉縣警局表示，今年上半年共查獲詐欺集團18件182人，並與轄內金融機構合作成功攔阻民眾遭詐79件，阻詐金額約2442萬餘元。

嘉義縣警察局長林宏儒與嘉義縣銀行公會、中華郵政嘉義郵局、嘉義縣農會、嘉義區漁會等重要金融機構座談聯繫，頒發紀念表揚防詐績優的玉山銀行朴子分行。

縣長翁章梁認為假投資詐騙持續攀升，民眾損失慘重，指示嘉義縣警察局協調縣內金融機構，提供理財諮詢專線，即時提供民眾正確投資理財訊息，以避免遭詐。

嘉縣警局表示，已協調金融機構提供理財諮詢管道，還有達成「成立警銀幹部聯繫群組」、「定期舉辦金融聯繫會議」、「辦理警銀攔阻演練」、「每季表揚攔阻有功金融機構」、「強化行員關懷提問及遭詐徵候訓練」等共識，加強金融機構與警察機關合作聯防機制。