刑事局長周幼偉檢視各單位查緝成果。（林郁平攝）

刑事局長周幼偉21日親自主持打詐掃黑專案成果記者會。（林郁平攝）

刑事局偵查第七大隊偵破竹聯幫弘仁會靈骨塔詐欺集團。（林郁平攝）

刑事局偵查第八大隊破獲竹聯幫明仁會水房，查扣到牌匾等贓證物。（林郁平攝）

刑事局自7月13日起規畫執行「全國同步打擊詐欺及掃黑專案行動」，甫上任局長的周幼偉21日親自主持成果記者會，周幼偉表示，從許多案件可以發現歹徒以虛擬貨幣等洗錢，顯示詐團需要具有金融及科技背景的人才，警告這兩種人不要去賺黑心錢，警方一定會溯源追出幕後協助犯罪的科技、金融專業人員。

周幼偉表示，專案期間警方共查獲詐欺集團131件、犯嫌563人，查扣不法所得3954萬5158元；掃蕩黑道幫派47件294人，查扣不法金流445萬5300元、各式槍械54枝。

警方查獲的重大詐欺及治平案件中，刑事局偵查第七大隊偵破竹聯幫弘仁會靈骨塔詐欺集團，發現27歲徐姓男子組成詐團，抓住民眾投資失利想獲得賠償的心理，針對擁有已經倒閉公司股票或虛擬貨幣的被害人，表示可領取生基位並轉賣獲利，以賠償被害人先前損失為名義施行詐騙。全案共查緝徐嫌等7人到案，查扣現金128萬6400元、犯案用手機15支及刀械、生基位憑證等贓證物。

刑事局偵查第八大隊追查陳姓男子招募同夥組成詐欺水房，先由機房以假投資手法，騙取被害人信任，隨即要求匯款轉帳並將贓款分層化，全案共查緝7名犯嫌到案，查扣犯案電腦、手機一批、刀械、現金8萬餘元等贓證物。

刑事局國際科與泰國警方合作，先於泰國查獲詐欺機房後溯源追查，再於國內查獲上游共犯9名到案，並查扣犯案手機70支、筆電10台、現金21萬6000元等贓證物。