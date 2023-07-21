張棋惠21日舉辦新歌宣傳活動，分享出道以來心路歷程。（海洛音樂提供）

女團「4 in Love」成員張棋惠暌違21年、單飛推出首支個人單曲〈忘記關火〉，21日舉辦記者會。她過去曾一度消失在演藝圈，事業、感情都不順利，陷入人生低潮，透露，當時覺得沒人支持她，內心十分孤單，甚至難過到做出傷害自己的事，想起往事在活動上忍不住掩面崩潰大哭。

她當時做出傷害自己事情後，父母隨即從彰化北上來照顧她，很感謝家人一路以來支持陪伴。被問及這支單曲的誕生，她笑說是「無心插柳柳成蔭」，近年專攻食尚有成的她，因為四月一場忘記關火的小意外上了各報即時頭條，幸乾燒17小時的鍋子沒有釀災，也因此突發奇想，順水推舟以此為主題，自掏腰包六位數，催生出個人首支單曲〈忘記關火〉圓夢。

張棋惠也感性說，因為媽媽生病及離世，影響了她這些年個性的大變，「我以前不會覺得人跟人之間在這個階段碰到會有什麼特別珍惜的，但現在我相信在我生命中遇到的人、事、物，絕對有它有緣分在的牽引」，又提及：「反觀，這這些年遇到的全都是好人，機車的事情一隻手就數的出來。」

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