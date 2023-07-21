台東富岡漁港今天中午發生嬰兒被反鎖車內，所幸車內有開冷氣，消防人員及鎖匠也及時趕到協助脫困，未因此引發熱衰竭，在場人員都鬆了一口氣。修車廠業者呼籲，民眾下車時應攜帶好所有物品，並拔下車鑰匙，才能避免反鎖。

修車廠業者吳聲慶指出，行駛中的車輛，速度超過20公里便會自動上鎖。另外，若是引擎發動的車子會主動上鎖的原因，可能是因車子經過改裝，因為大多數汽車有中控鎖，卻沒有防盜鎖，為了加裝必須把電源接在中控鎖的控制盒，這樣比未改裝更容易短路，造成車門自動上鎖。

吳聲慶建議，無論有什麼原因，都應將車內物品及人員帶下車，並將車鑰匙拔下，以免被反鎖在車內。

台東今天發生1起嬰兒反鎖車內驚魂記，所幸沒有釀禍，1對夫妻開車載4名小孩到富岡漁港遊玩、用餐，由於車上有1名小嬰兒正在熟睡，於是1家人輪流上車照顧嬰兒，輪到大女兒照顧時，因尿急下車上廁所，車子卻自動上鎖，家人見狀趕緊向消防人員及鎖匠求救，嬰兒脫困後只有體溫偏高，未引發熱衰竭，全場都鬆了一口氣。