im.B詐騙案非法吸金25億元震驚全台，台北地檢署查扣主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）及女友張淑芬的大批愛馬仕皮包、名酒等珍藏品，交由行政執行署士林分署法拍，不料日前卻有民眾怒控，稱買到威士忌是假酒，致電士林分署還得到無法處理的回應。媒體人黃揚明也吐槽，「im.B詐騙即使被逮，還能再次詐騙成功，真是奇妙。」

據《TVBS》報導，蔡先生控訴，日前在法拍會上花了34萬4000元買了一支日本威士忌，回家後卻發現該瓶酒，顏色不自然、看起來有雜質、氣泡散去很快，懷疑是假酒。蔡先生也向士林分署詢問處理方式，對方回應無法處理，需要他自己找專業人士鑑定。而後蔡先生也將酒拿給3家酒商檢驗，都認定是假酒。

黃揚明今(21日)在臉書表示，「im.B詐騙即使被逮，還能再次詐騙成功，真是奇妙」。網友也留言，「這是一個im.b再次詐騙成功的案例」、「這是拍賣詐騙犯被詐騙的假威士忌的故事」、「連檢察官都被im.B的假酒給騙了，難怪台灣詐騙這麼猖獗」、「im.b在詐騙別人的同時，也被別人詐騙」、「連這個都還有個伏筆太厲害了」。

士林分署昨(21日)發布新聞稿回應，該署於6月26日上午拍賣imB詐欺案曾姓被告所有之山崎25年威士忌。因無法開瓶鑑定拍賣威士忌之真偽，故該署於拍賣公告中載明買受人就物之瑕疵無擔保請求權，並請應買人自行確認是否為正品，拍定後不得以此為爭執主張撤銷拍賣。

士林分署也提到，6月14日、20日及26日共舉辦三場鑑賞會，讓有興趣應買之民眾可以仔細觀檢視山崎25年威士忌之真偽，再決定是否應買，拍賣前也委託臺灣菸酒股份有限公司派員目視確認拍賣之酒品外觀上無明顯重大瑕疵。士林分署表示，民眾如對購買自分署拍賣會場之酒品真假有疑慮時，可攜帶相關物品及證明文件至分署向承辦人員陳述意見，本分署將妥適協助處理民眾之意見。