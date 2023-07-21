新竹市府日前宣布因應物價飛漲，提高營養午餐費補助，家長負擔每學期約增加500元。卻傳出包括國小、國中及高中的營養午餐勞務標案都流標，家長擔心孩子開學沒飯可吃。對此，市府表示，往年於第2次開標後皆能順利完成招標，歷年並未延誤過開學用餐，請家長放心。

因應物價飛漲，新竹市政府4月宣布，自112學年度起，新竹市調整學生午餐費，調整後，國小由40元調高至50元，市府補助由35元增至40元，國中由43元調整至55元，市府補助由38元增至45元，家長分攤部分則由5元增至10元。為此，市府也在今年追加2100萬預算補助下半年營養午餐經費，明年之後每年度增加5000萬元，補助學童營養午餐。

但近日卻傳出，包括舊社國小、建功高中、西門國小、香山高中、培英國中、虎林國中、虎林國小、香山國小等學校的營養午餐勞務標案都流標，家長擔心，孩子開學後吃不到飯。

對此，市府教育處表示，有關各校「午餐採購」案歷年來皆採取「最有利標」，以符合各校供餐需求，第1次開標受限於採購法需求，須有3家以上投標始得決標，各縣市政府也都有這樣的情形；教育處表示，往年於第2次開標後皆能順利完成招標，歷年並未延誤過開學用餐，請家長放心。