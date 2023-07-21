拜登政府最近幾個月的動作清楚表明其力推的「綠色經濟」，尤其是清潔能源，絕對不是表面功夫。

從去年8月拜登簽署的《降通膨法案》（Inflation Reduction Act）到最近推出的巨額撥款計畫，美國政府正傾全力推進清潔能源，包括提供優惠的稅負與獎勵措施促進電動車、太陽能和風電產業，並加速從化石燃料發電到綠色替代能源的轉型。

高盛五星級分析師、同時也是清潔能源專家Brian Lee點名兩檔可望受惠拜登政策的綠能股—SolarEdge Technologies和第一太陽能（First Solar），稱這兩家公司都是太陽能產業的領導者，且有能力在未來幾年保持領先地位。

●SolarEdge

SolarEdge在微型逆變器（microinverter）利基型市場占有主導優勢，在美國的市占率達到40%。除了微型逆變器之外，SolarEdge 也跨足許多太陽能技術產品線。今年6月該公司發布幾款新產品，包括新型雙向直流耦合電動車充電器。

SolarEdge今年第一季營收獲利均超出市場預期，總營收年增44%，為9.439億美元。經調整後每股盈餘為2.90美元。

高盛金牌分析師Brian Lee給予SolarEdge「買進」評級和414美元的目標價。

周四SolarEdge Technologies下跌近4%，收在263.10美元。

●第一太陽能（First Solar）

第一太陽能目前是美國最大的太陽能板製造商，可望在2026年完成部署21GW的太陽能發電裝置，且多年來已經砸下15億美元投入研發。

該公司第一季營收年減49%，為5.48億美元，每股盈餘40美分，雖然業績表現遠落後市場預期，但和去年同期相比轉虧為盈，成為財報中的亮點。

由於業績不盡理想，第一太陽能近來股價走跌，但今年以來仍上漲33%。

高盛分析師Brian Lee表示，今年下半年將迎來多個利多題材加持，可望在未來幾個月提振第一太陽能股價。他維持「買進」評級不，並給予272美元目標價。

周四第一太陽能股價微跌0.04%，收在198.50美元。