蘋果預計在9月發表iPhone15系列新機，據悉，其中較高階機款的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max上市初期可能因為面板組裝問題導致供貨量有限，但不會影響原訂推出時程，而會導致iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max初期可能因面板組裝導致供貨量有限，主要是因為iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max採用的是極窄邊框設計，但其中一家供應商LG Display面板與金屬外殼熔合的製程並未通過可靠性測試，可能會導致上市初期供貨量不足，該狀況跟當初2021年Apple Watch Series 7上市遇到的情況類似，而當時延後了一個月推出。

傳聞顯示，iPhone 15與iPhone 15 Plus都跟「Pro」一樣改用「動態島」設計，但這兩者之間還是有所區別，其中iPhone 15 Pro 與iPhone 15 Pro Max採用了更窄的邊框，這樣能帶來更大的螢幕占比，整體的持握感受也會更出色。

另外，iPhone 15 Pro Max將是唯一一款導入新一代潛望鏡頭的iPhone 15系列新機，預期能帶來6倍光學焦段；至於主鏡頭部份應該都會採用全新3層堆疊式感光元件，帶來更優異的細節與夜拍表現。