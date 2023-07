國際重型機車展覽會首度移師台北南港展覽館,光陽(KYMCO)集團重兵迎戰,特別安排在歐洲一登場便狂銷2558台的Xciting VS 400在展會首次驚艷亮相,執行長柯俊斌同時宣佈Xciting VS 400台灣市場銷售正式啟動,我相信以Xciting VS 400優異的性能與傑出的機能表現,將為KYMCO於台灣大型速克達市場表現再添猛將。

展場規模升級、展出能量前所未有!KYMCO今年在重機展以展場主秀之姿打造空前展出規格,不僅將旗下精銳傾巢而出,打造「油電共展」的盛大規模,更結合展出主軸,針對KYMCO旗下光大重車與台崎重車所代理的KAWASAKI、與當前台灣電動機車市場成長率冠軍的光陽電動機車Ionex等,推出前所未有的獨家優惠。

柯俊斌表示,成立59年的光陽,承襲了與日本本田39年的合資合作的製造工藝,接著承擔18年製造提供日本「川崎重工」的整車ATV及產品零件,15年提供BMW引擎及零件的能力。最近五年更提供美國最大高爾夫車EG-GO公司的高爾夫車引擎。光陽在歐洲進口車品牌速克達第一名,AK Premium及CV3的銷售量,其中上半年,AK Premium是台灣重型速克達第一名。

柯俊斌也帶來光陽新車款重磅快訊:「Xciting VS 400年初開始在歐洲上市,已經銷售2558台,首度在台灣上市!」本屆光陽以最高展出硬體規格搭配最強展場優惠,絕對是2023國際重型機車展覽會中的重中之重,車迷朋友千萬不可錯過。

疫情過後,2023國際重型機車展覽會再現狂潮, KYMCO同時風光達成2023年上半年台灣大型速克達市場的銷售冠軍,強勢展出AK Premium、DTX CT、CV3、GDINK CT TCS與DTX 360,紅牌旗艦重機AK Premium穩居台灣紅牌重型機車的銷售霸主,柯俊斌執行長描述透過AK Premium與三輪CV3大型重機在歐洲市場屢創輝煌戰績,藉由雙車型帶頭領軍,讓KYMCO風光登上2023年歐洲進口大型速克達銷量冠軍寶座。

KYMCO在國際市場締造輝煌戰績,成績有目共睹,與日本川崎重工多年密切合作關係下,KYMCO成為全球KAWASAKI旗下締造最佳市占率的總代理商。為慶祝此優異成績,KAWASAKI營業本部PD部長髙倉暁親自出席本屆展會,並於致詞中表示:「因為在台灣有光陽工業這麼優良的合作伙伴一起在產品銷售和售後服務的領域共同努力,所以愛用川崎產品的台灣消費者數量年年增加。」