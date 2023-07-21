南投縣長許淑華與新舊任校長合影。（南投縣政府提供）

南投縣長許淑華頒發感謝狀給對教育有功的退休校長。（南投縣政府提供）

赴陸5天替南投縣農民搶下10億餘元大訂單，南投縣長許淑華返國上班第一天，就馬不停蹄出席今天南投縣34所校長遴聘交接典禮，並親自頒發退休校長感謝狀，感謝校園掌舵手對南投教育貢獻，她並預告下學期已經爭取到經費，將大幅改善學校設備設施，也期待新舊校長交接時也能同時傳承教學、辦學經驗，讓南投縣教育愈來愈好。

許淑華說，少子化衝擊校園，讓各校努力朝「特色校園」方向努力，她感謝擔任各校園掌舵手的校長努力辦學，也不忘預告，在市議會市議員游顥、林儒暘等縣議員支持縣府編列校園基礎設備經費下，下學期將大幅改善校園設備與環境，她期許新校長持續努力辦學，退休校長返校傳承經驗，讓南投縣的教育愈來愈好。

南投縣35所新、調任校長交接典禮今天在平和國小舉行，由縣長許淑華主持佈達，並在縣府主計處長陳美秀監交下，宣誓交接就任，許淑華並頒贈5位退休校長紀念品，肯定並感謝榮退校長們對教育的貢獻。

她說，每個校長都是學校重要的掌舵手，只要他們可以將學校辦得好，家長才可以放心把孩子交給學校，她感謝現場校長在學校充分發揮辦學精神，找到學校特色，各校發揮各自特性，也跟家長委員會與社區做緊密結合，培育孩子展現德智體群美好成績。

她並感謝5名退休校長，從教師到校長，把一輩子最黃金的時期服務南投縣，「功在教育、功在南投」，她希望5位校長可以退而不休，以後常回到學校與教育單位提供經驗作傳承，希望在教育經驗傳承之下，讓孩子可以品學兼優、知書達禮，未來可以有宏觀的視野跟國際接軌。

一向重視教育的許淑華也透露，縣府未來除了將推動教師養成計畫，也編列學子出國經費，明年度更已經編列預算將大幅改善學校基礎設備，她感謝市議會教育經費支持，也期待在校長用心辦學配合下，讓南投縣教育愈辦愈好。

此次校長遴選結果計有國中校長1位新任，國小校長30位調任及4位新任，接任校長任期自112年8月1日至116年7月31日。