嘉義縣消防局演練用自製「台車」救援眠月線受困者。（嘉義縣消防局提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣消防局自製「台車」，救難人員演練救援。（嘉義縣消防局提供／廖素慧嘉縣傳真）

阿里山森林遊樂區的鐵路支線「阿里山眠月線」，因廢棄鐵道景觀迷人，是熱門登山健行景點，但近來屢傳意外，眠月線交通工具無法進入，需以人力背負，為爭取黃金救援時間，嘉義縣消防局阿里山分隊依照鐵道軌距自製「台車」，提高救援量能。

嘉義縣消防局統計，2022年1月至今年6月嘉義縣山難搜救次數共46次，最多是玉山，共22次，其次是眠月線有5次，而眠月線山難事故統計，2022年總計3件、2傷，今年統計至6月總計2件、2傷。

嘉義縣消防局表示，近年來山林開放，登山健行遊客增多，山域意外事故搜救也逐年攀升，而該局第三大隊阿里山分隊位於海拔2247公尺，管轄範圍涵蓋玉山、眠月線等熱門登山景點，出勤執行任務也日趨頻繁。

阿里山分隊長黃建哲說，眠月線因交通無法到達，過去救援需要人力揹負，途經隧道、橋梁及鐵道，人力搬運過程中費力，且天氣變化多端，也增加救援危險性，因而該分隊特別因地制宜，設計「阿里山特有台車」，依照阿里山森林鐵道軌距訂製，大大減少救援需揹負的人力，且提高安全性。

嘉縣消防局表示，提醒民眾登山前要評估自身體力，事先做好路線規畫，準備充足登山物資，切勿單獨1人登山，結伴同行，多一分安全。