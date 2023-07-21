美國十多年前仍在阿富汗駐軍時評估當地鋰礦豐富，堪比沙烏地蘊藏石油。但阿富汗2021年夏天再次淪陷塔利班，這些攸關研發電動車至鉅的寶礦卻很可能讓北京近水樓台。

「華盛頓郵報」報導，塔利班指揮官沙吉德（Sayed Wali Sajid）有好幾年在阿富汗東部的佩吉河谷（Pech River Valley）與美軍作戰，當地是20年阿富汗反恐戰爭最血腥的戰場之一。他說沒什麼能比2021 年底起陸續冒出的新一批外國人更令他困惑。

有一次沙吉德發現一個外國人獨自沿著一條伊斯蘭國（IS）極端分子常用於綁架外人的小徑行走，還有一次則是5名男女摸黑翻山越嶺。沙吉德回憶說，這些新外來者很執著，一心探尋當地人覺得毫無價值的東西。

沙吉德說：「這批中國人令人難以置信，一開始都不說在找什麼。之後從他們興奮激動的眼神裡，我才知道『鋰』這個字。」

五角大廈10年前在美國政府地質學家的調查指導下得出結論，阿富汗蘊藏大量的鋰和其他礦產，價值可能達1兆美元。

一份2010年的備忘錄顯示，五角大廈「商業與穩定行動任務小組」（TFBSO）評估阿富汗的開發潛力時，將當地鋰的蘊藏量比做沙烏地阿拉伯的石油。隔年美國地質調查所（USGS）發布地圖標示主要鋰礦藏的位置與規模，稱阿富汗「可視為日後公認的鋰礦主要來源」。

然而在2021年夏天美軍撤離、塔利班推翻美國扶植的民選政府後，順勢接手這批天量鋰礦，且適逢全球電動汽車快速普及讓國際間對鋰需求更加迫切。鋰是電動車電池的重要組成。國際能源總署（IEA）估計到2040年底時，全球對鋰的需求將是2020年的40倍。

阿富汗的塔利班政府目前在國際上遭西方孤立，但鋰礦在手恐削弱西方逼迫塔利班改變極端主義的努力。美國撤出阿富汗後，現在中國企業正積極建立自身定位，並以此進一步加強中國對鋰供應鏈的控制。

華郵採訪塔利班官員、中國企業家和一些雙方的中間人，描述一幅宛如19世紀淘金熱翻版的景象：如今周遊世界的中國商人湧向喀布爾的飯店，競相在內陸地區採購鋰，中企則競相與塔利班領導層開會爭取探勘權。

雖然開採阿富汗山區的鋰礦有待先在周邊修建新的鐵、公路及發電廠、礦石加工廠等，但這些在中國的戰略規劃者眼裡都不是問題。

退役解放軍高司參謀、現任清華大學戰略與安全研究中心研究員周波說：「涉及基礎建設與吃苦耐勞時，西方人絕對比不過中國人。」

當年30歲的余明輝2002年4月就到喀布爾經商，是最早進入阿富汗市場的中國商人之一，如今他不但共同經營阿富汗最早的鋼鐵廠，也獲得喀布爾郊區一處佔地500英畝產業園區的開發許可。

余明輝回憶，2021年底時大批中國人湧進阿富汗，一如他20年前想趁當地戰後的權力空窗期尋找機會。據余明輝和其他一些當地中國人士說，當時幾個月內就有300多名中國人到喀布爾，有些人背包裡就裝著幾包泡麵，「都是搶進電池行業的人」。

中國商人的湧入也嘉惠當地精通中文的100多名阿富汗口譯人員，他們此前在喀布爾的孔子學院學中文，現都應徵協助安排鋰礦採辦。

沙吉德說1年半前他還對中國探礦者湧入感到惶恐，如今則「迫切希望」對方能為當地帶來就業機會及新的基礎設施。

自家院子就擺著2輛繳獲美軍悍馬車的沙吉德說，當地人如今私下談論時都語帶希望，一位擔任省長的朋友從中央高級官員獲悉，當地可能短短幾個月內就會與中方簽署投資協議。

沙吉德已在指望家鄉能修建一條新柏油路與新橋梁。對於美國在失去阿富汗後如今可能又得再次於鋰礦爭奪戰失利，沙吉德很高興，「我還真感謝美國的制裁，這讓美企來不了這裡投資鋰礦，我相信這是報應」。（譯者：陳亦偉）