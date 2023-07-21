針對台北流行音樂中心工程款問題，蔣萬安市府與前朝柯市府頻頻隔空交鋒。如今民眾黨議會黨團發表聲明，表示直至今年7月11日，文化部才正式回函北市府「不另編列經費支應」，嗆聲發言人殷瑋「沒做功課就貿然發言」；殷瑋則是再度反擊，要求民眾黨「請先做到言行一致、立場一致，否則很難理性討論。」

針對北流工程款至今未支付，北市府必須每月負擔80萬元利息一事，台北市前市長柯文哲20日受訪時，政府應要解決問題，而不是製造問題，最快的解決方法就是「中央確定不出錢，何必浪費時間？市府自己出，問題就解決了。」不過隨即遭市府發言人殷瑋反酸，直言2022年4月及6月時調解金額就成立，「一直到柯卸任前有長達8個月的時間可以付清，為什麼不自己出錢？」

民眾黨北市議會黨團副主任吳怡萱質疑，去年一整年柯市府不斷與文化部透過「行文溝通」短絀金額及資料說明，直到今年7月11日文化部才正式回函台北市政府「不另編列經費支應」，顯見殷偉「沒做功課」就貿然發言，實在讓人懷疑蔣萬安市長是否真正想為民爭取權益。

殷瑋則表示，按照柯文哲受訪時的說法，「我們都是很clear cut（媒體譯為乾脆），好協調完，這筆錢給你，同意不同意，廠商同意了，就這樣解決掉，你中央給不給都不理他啦！」再對照前市府的實際作為，去年調解成立之後到前市長離任之前，八個月時間有「clear cut（乾脆）」、「就這樣解決掉」嗎？

殷瑋指出，柯前市長的團隊難道從去年4月到現在，都對文化部的立場沒有掌握嗎？更何況，柯前市長昨天受訪才公開表示，他不希望「為了這種事情讓公務員在那裡『公文旅行』」，現在又派代表出來說「去年一整年柯市府不斷與文化部『行文溝通』」，究竟是公文旅行還是不斷溝通？何時才能停止前後反覆、立場不一的問題？

殷瑋強調，文化部是洽辦機關，台北市是代辦機關，這一點很清楚；蔣市府團隊上任以來，也一向堅持面對問題、解決問題的原則，文化局與前後兩任的文化部長都努力溝通。接下來，一定以市民權益為優先考量，持續努力，尋求最合理的解決之道。