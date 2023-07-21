公路總局表示，今（21）日審查新竹市等5縣市通勤月票計畫，其中桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣（含北宜生活圈）及花蓮縣通勤月票計畫審查通過，嘉義縣及新北市安坑地區型月票則未通過審查。

公路總局說明，桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣及花蓮縣月票計畫均是第2次審查，計畫內容較完整且符合本次月票政策目的與精神，經委員審查一致通過；嘉義縣部分因方案內容缺乏生活圈縣市整合、績效目標及配套措施，將請該府補充後再審；新北市部分則因提案計畫是安坑地區型月票，使用範圍侷限於特定區域、路線及運具，未符合本次月票政策強調跨區域及跨運具整合的精神，預期效益有限，經委員審查一致不予通過。

今日是北中南三大生活圈公共運輸通勤月票上路第21天，根據公路總局統計，累計至昨日為止已約有57.8萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，包含基北北桃約42.4萬人次、中彰投苗約2.6萬人次、南高屏約12.8萬人次，新增約0.5萬人次。

累計至昨日為止，已約有2048萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵162.7萬人次；捷運（含輕軌）1017萬人次，包括基北北桃957.8萬人次、中彰投苗13.1萬人次、南高屏46.1萬人次；公車（含市區公車及公路客運）772.8萬人次，包括基北北桃716.7萬人次、中彰投苗40.4萬人次、南高屏15.7萬人次。其他運具含公共自行車及渡輪95.5萬人次，包括基北北桃77.9萬人次、中彰投苗4.8萬人次、南高屏12.8萬人次。

公路總局表示，昨日單日使用人次將近150萬人次，累計使用更突破2000萬人次里程碑，月票使用再創新高。