永慶不動產公學新城仕鑫加盟店東林信全，自清華大學幼兒教育系畢業，在考上教師資格後，卻毅然轉職成為房仲經紀人，至今已經10個年頭。2021年，他與夥伴一起創業永慶不動產竹科悅揚仕新加盟店；今年2月再創業永慶不動產公學新城仕鑫加盟店，開業4個月來，聯賣率逼近9成，同仁們的平均收入也提高了2-3倍。

在成為房仲經紀人之前，林信全大部分的時間都在為教師實習課程及資格考試做準備，過程中因為打工的關係，接觸到業務類型的工作，進而對業務銷售工作產生興趣，他曾考慮過賣保險、賣汽車，但不動產業的環境和收入更讓他憧憬，讓他決定轉職，加入了信義房屋。

教師轉職成房仲 再創業打造事業高峰

過去擔任實習教師的時候，林信全溝通的對象包含孩子、家長及廠商，讓他擁有良好的溝通技巧，並能換位思考、理解他人想法，而這項技能也讓他成為房仲經紀人之後，能夠站在客戶的角度、聆聽客戶的需求，進而獲得他們的信任，在信義房屋任職8年期間，他多次獲得龍虎榜、百萬經紀人等殊榮，工作上得心應手。

儘管業績做得不錯，但他的年收入最多就在80萬元左右，由於人生即將進入下個階段，準備結婚、買房、買車，但林信全認為，這樣的收入達不到他心中幸福成家的標準；同時，他看到學長姐離開信義房屋之後的成功案例，因此萌生了創業的想法。

林信全認為自己擅長領導及團隊合作，嚮往和夥伴一起奮鬥向前、達成目標的榮耀，於是他與6位同樣是信義房屋的夥伴，決定加盟創業永慶不動產，「因為永慶不動產一直都是我們在信義房屋時，最敬佩的對手，所以就不考慮其他品牌了。」2021年，永慶不動產竹科悅揚仕新加盟店成立，今年2月再開出第二店－永慶不動產公學新城仕鑫加盟店，目前兩間店團隊夥伴近50人。

永慶不動產公學新城仕鑫加盟店營運僅4個多月，聯賣率高達9成，同仁收入也提升為之前的2-3倍！（圖片來源：永慶房產集團）

永慶不動產公學新城仕鑫加盟店營運至今才4個多月，已經幫助數十組客戶完成成家夢想。其中將近9成業績來自於永慶加盟四品牌的聯賣制度！林信全認為，規範公平、周全的聯賣制度，對人員的成交速度及績效幫助非常大，雖屬於不同品牌或店家，但友店夥伴都願意無私地協助、共同合作成交，曾經有過在其他體系帶看多組仍賣不掉的物件，加入永慶不動產之後，不到半天就成交。同仁們的業績也有很顯著的提升，從信義房屋轉職加入的同仁，年收平均提升為之前的2到3倍。

除此之外，永慶不動產的科技系統像是《行動智能經紀人APP》與《i智慧系統》，也幫助經紀人提升作業效率。林信全分析，以《行動智能經紀人APP》來說，介面直覺、好操作，若要開發或調件，一指點進去，項目排列清楚明瞭，第一線經紀人能快速把資訊提供給客戶，輔助案件迅速成交。

林信全加入永慶不動產2年多，他帶領團隊秉持誠實服務，已成交500多組客戶，且從未接到任何客訴與訴訟，是林信全團隊最引以為傲的地方。他認為，堅持誠實、心存善念，才是永續經營的關鍵。

他進一步分享，過去曾成交一間中古屋，查看屋況時發現牆壁有些許黑點，疑似漏水徵兆，便如實告知客戶；交屋後不到3個月，果然發生了漏水狀況，林信全以代位賠償方式，第一時間先為客戶修繕，之後再跟屋主申請費用，最後圓滿解決。

未來，林信全預計2023年底再開一間店，要將自己的專業與經驗傳承給更多後輩。作為店東，他希望協助每一位同仁，在1年內達到人均業績300萬元、年收入突破150萬元的低標。對於想創業的經紀人，林信全真誠地建議，創業必定會面臨挫折，但只要想清楚自己在做什麼、設定好目標，堅持下去就對了。他也以自身的經歷證明－加盟永慶不動產，有了強大的品牌力與資源，要實現自我價值和目標一點也不難！