桃園中壢警察要求一名13歲少女配合誘捕嫌犯，但警方沒有當場逮住嫌犯，還讓嫌犯將少女載走、性侵得逞。立委王婉諭今怒批，這種辦案手法錯得離譜，算什麼警察，中壢警方從音樂女老師被大外割、超商浩克，再到這次事件，這些有違法、執法過當之虞的辦案手法，只會加深警民間不信任，她呼籲執法機關，對於個案絕對勿枉勿縱，追究責任。

王婉諭說，面對這種荒唐的錯誤，中壢警察的解釋只有兩個「沒想到」，沒想到事前已經交代不能上車，少女卻真的上車了。沒想到嫌犯開車，跑步騎車追不上。

王婉諭指出，利用未成年來釣魚辦案已經很扯，警方還未確實針對如何抓捕犯人、確保受害者人身安全做出縝密計畫，事後再來說這些「沒想到」！

王婉諭表示，中壢警方從音樂女老師被大外割，超商浩克，再到這次事件，這些有違法、執法過當之虞的辦案手法，只會加深警民之間的不信任。

王婉諭說，還記得去年發生三重警察「抓錯人」的事件，案發後警察還對黃先生提告，要求賠償。當時她召開記者會，到監察院遞交申請，在今年5月，監察院正式通過糾正案，要求新北市府將員警移送懲戒法院。

王婉諭也說，遲來的正義，或許能還給當事人一個公道，卻很難讓心理的創傷就此撫去。

她要沉痛呼籲執法機關，對於個案絕對勿枉勿縱，追究責任。主管機關也應以有效務實的方式督導，避免違法偵查的事件一再發生！

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