52歲男星吳奇隆和大陸女星劉詩詩因戲相識相愛，結婚8年育有1子「步步」，近年他除了當奶爸外，工作重心放在綜藝實境秀上，經常往返大陸各地。而過去吳奇隆以帥氣長相加上精壯體態迷倒萬千少女，怎料，最近他在機場被拍到疑似身材走鐘，腹部凸肚溢出，讓網友看傻眼。

日前吳奇隆在機場被拍到，臉上戴著黑色口罩，身穿淺綠色POLO衫和卡其色五分褲，推著行李也顯得格外帥氣；不過，細看竟驚見他腹部微微凸起，與過往結實身材不太一樣，肉眼可見發福了不少，足見生活過得很滋潤。

相較於日前他的妻子劉詩詩被發現瘦了好多，許多網友看到吳奇隆似乎身材略走鐘的狀態，忍不住笑說，「四爺要開始身材管理了」、「52歲身材這樣已經不得了了，不要太嚴格」、「發福還好啦，臉還是帥到不行」；有粉絲則不太樂見，表示「或許只是角度問題」。

有部分網友指出，吳奇隆越來越少拍戲，不太需要身材管理，才會出現被懷疑發福的狀況；據悉，吳奇隆在2021年拍攝電視劇《我的砍價女王》後，就沒有新的影視作品，雖然他成為綜藝節目固定嘉賓，但粉絲都很期待他早日回歸戲劇圈。