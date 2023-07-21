男星周湯豪與許曦文可說是目前時尚圈熱愛的星二代之一，周湯豪為其母比莉創作的歌曲《比莉比卡厲害》也助他入圍金曲獎；而許曦文則遺傳了媽媽小S徐熙娣的好基因，高冷與時尚氣質兼具，是品牌最愛。近日Valentino於信義新天地開設Valentino Pink PP快閃店，就請來兩位最強時尚星二代站台，周湯豪一身帥氣西裝現身，而許曦文則是大秀逆天長腿，美貌與氣勢直逼自己媽媽，但被問到有沒有可能超越媽媽時，她害羞的搖了搖手指，還說自己很緊張。周湯豪則是笑笑說，自己參加了幾十次時尚活動，到現在還是會緊張，兩位星二代的可愛表現讓人會心一笑。
Valentino Pink PP店內展出全新氣墊粉餅，以高調粉、龐克黑兩種經典色系佔據全店，巨星與氣墊粉餅成為快閃店上最耀眼的存在。Valentino Pink PP快閃店於即日起至7月24日止，除可購買系列商品外，還可兌換限量相關氣泡飲與滿額贈禮，品牌控不能錯過。
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