富邦悍將新洋投伍茲。（資料照，富邦悍將提供）

富邦悍將新洋投伍茲20日在二軍首次出賽，有機會在下周加入一軍先發輪值，而在中職登板前他先「解鎖」1成就，就是指導國際巨星「韓哥」姜成鎬投球，他也將2人合照與親友分享，多數人都直呼好酷，但也有人開玩笑說：「原來韓哥還活著喔！」

伍茲昨天在二軍先發面對統一獅，用90球投5局，投出5次三振、1保送，被敲7支安打、無失分，最快球速155公里。總教練丘昌榮表示，伍茲昨天投球看起來還不錯，「大曲球的轉速、旋得還不錯，看看下周一軍有沒有機會，我們會再評估一下。」

對於昨天在二軍實戰登板的感覺，伍茲直呼不錯，也讓他想起來在經典賽時，在斗六與味全龍進行熱身賽，「有種熟悉的感覺。」他也提到，針對投球策略還需要做修正，「有些球想投得太完美，但沒受主審青睞，如果之後到一軍可能會傷害到自己的表現，必須要做些調整。」

在到二軍投球前，伍茲19日先在新莊主場指導開球嘉賓姜成鎬投球，這也是他生涯首次近距離接觸國際巨星且有互動，兩人簡單寒暄一下並留下合影，他表示，自己有看「玩命關頭」的前8集，「但第9、10集還沒看，感覺這個系列永遠不會結束。」