台北表演藝術中心承德路側的樓梯，為了方面自行車族牽引，因此有設立斜坡道，不過卻與一旁樓梯無任何間隔，在毫無防備措施的情況下，民眾只要一不注意，很有可能就從斜坡道摔到人行道上。（鍾佩玲辦公室提供／丁上程台北傳真）

台北表演藝術中心開幕至今剛滿1年，民進黨台北市議員鍾佩玲揭露，北藝位在承德路的樓梯區域，為了方便自行車牽引而設置斜坡道，不過卻與一旁樓梯毫無間隔，稍有不慎可能就從斜坡跌到摔至人行道；另逃生出入口部分，雖採取一體式設計，不易察覺安全門的存在，但當人員推開安全門出入，如有民眾鄰近牆面前進，甚至孩童奔跑時，即可能造成撞擊意外。

北流在日前在試營運期間，即遭觀眾抱怨「座椅破損」、「空調不佳」及「指標不明」等缺失。不過鍾佩玲進一步揭露，承德路側供民眾進出的樓梯部分，為了方面自行車族牽引，因此有設立斜坡道，不過卻與一旁樓梯無任何間隔，在毫無防備措施的情況下，民眾只要一不注意，很有可能就從斜坡道摔到人行道上。

鍾佩玲更質疑，階梯底層階段竟還種植行道樹，民眾在上下樓梯恐怕會受到影響，不能理解當初為何會做出如此設計。此外，北藝在一樓門口的逃生出入口，雖然融入設計師巧思，採取一體式設計，巧妙隱藏安全門，但當相關人等在進出時，如有民眾鄰近牆面前進，甚至孩童奔跑時，即可能造成撞擊意外。

針對鍾佩玲提出自行車牽引道、行道樹位置，北流則回應，未來會評估牽引斜坡道是否要加裝護欄；而行道樹位置緊鄰階梯，當初設計是為了提供民眾在階梯處休息時遮蔭，未來也會密切觀察是否反而造成民眾通行不便。

至於外推式安全門部分，北藝則表示，之後將在門外地面標示「開門旋轉半徑禁止站立區」以警示人員遠離；安全門內側標示「小心開啟」字樣，以避免意外發生。