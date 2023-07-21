世界最大稻米出口國印度政府宣布，印度已禁止國內部分稻米銷往海外，這項禁令「即刻生效」，此舉恐導致國際稻米價格進一步攀升。

法新社報導，稻米是全球重要主食，當全世界疲於因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄羅斯侵略烏克蘭戰爭及聖嬰現象對於農作物產量的衝擊時，稻米在國際市場的價格已飆升至10年來高點。

印度消費者事務、糧食及公共分配部表示，印度將禁止非巴斯馬蒂白米（non-basmati white rice）出口。非巴斯馬蒂白米約占印度稻米出口總量25%。

消費者事務、糧食及公共分配部昨天晚間透過聲明公告，此舉會「確保供應充足」且「抑制國內市場價格上漲」。

數據分析公司Gro Intelligence指出，印度在全球稻米出貨總量的占比超過40%，因此印度政府這項決定恐「加劇高度仰賴稻米進口國家的糧食不安全風險」。

這間分析公司還提到，預計會受到印度禁令衝擊的國家包括非洲各國、土耳其、敘利亞和巴基斯坦，這些國家都苦於應對糧價高通膨問題。（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）