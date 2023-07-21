竹苗學區國中會考積分制度、高中職教育資源與就學環境配套充足與否，引起地方家長與學生關注，21日立委廣邀教育部國教署、交通部、竹竹苗3縣市政府代表、專家學者及民眾，舉辦竹竹苗地區國中教育會考及高中職就學與通學資源檢討公聽會，盼廣納各方意見，作為未來政策調整基礎。

會考成績比序制度的變化，對於不同的學生群體，會帶來不同的影響。新竹縣政府教育局國民教育科科長楊素婷表示，會考成績比序的調整，已召開兩次會議，22日將再邀集家長團體召開說明會，彙整意見。苗栗縣政府教育處課程督學楊立豪指出，會考成績比序三級制轉成積分制，會對偏鄉孩子產生很大的影響，希望審慎評估。

基北區免試入學諮詢委員陳裕宏則提醒積分制度的改變，對於不同成績的孩子將有不同的影響，建議可參採高雄區給予區內國中優先免試入學名額方式作為配套。

立委認為必須以實際的資料做詳細的模擬，並與其他區域仔細比較，找出最佳的方案，會後會請教育部協助竹竹苗分析評估。國教署副署長戴淑芬解釋，竹竹苗區會考成績超額比序制度的調整，要經過區域教育審議委員會通過，教育部僅做適法性的審查。

由於竹科周遭人口持續成長，竹苗地區的大眾運輸量能問題難解，包括新竹客運傳出停駛，以及公立學校校車招標遭遇困境，立委表示有賴跨單位協調，思索解決辦法。

交通部路政司科長林宇平表示，交通部公路總局與教育部近年推動公車入校園計畫，已擴大到高中職，竹竹苗目前有3條高中職路線，未來將持續擴大辦理。

立委希望教育部在兩個月內完成全面盤點，再與交通部、地方政府合作提出具體規畫，加速推動公車入校園及火車轉乘客運的優化方案。