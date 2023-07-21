觀光處提醒到壽豐鄉參加紅面鴨戶外活動，還可以參加「永續遊花蓮獎勵方案」，上網登錄抽獎抽電動汽車。 （花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮「紅面鴨」吉祥物，本週起在壽豐鄉鯉魚潭展開系列活動，15公尺高的大型裝置藝術常駐潭面，白天有音樂水舞秀，晚間有水舞光影秀，還加碼煙火秀；觀光處提醒遊客，還可以參加「永續遊花蓮獎勵方案」，上網登錄抽獎，就有機會抽中電動汽車特斯拉。

觀光處長張志翔說，永續遊花蓮獎勵方案活動持續到11月30日，遊客入住花蓮合法旅宿，將相關資料，以及登錄人與指定景點或活動的3張合照，上傳到活動官網，就有機會獲得最大獎電動汽車特斯拉。

紅面鴨FUN暑假活動現在壽豐鄉鯉魚潭舉行，民眾到鯉魚潭周邊就可一次蒐集到「永續遊花蓮獎勵方案」登錄所需的3張指定合照，包含紅面鴨、鯉魚山步道、池南森林浴步道，再加上住宿收據或發票，就可輕鬆獲抽獎資格，遊客請持續關注「花蓮觀光粉絲團FB」及「永續遊花蓮獎勵方案」活動網站：https://trip.hl.gov.tw/。

花蓮縣府自創「紅面鴨」吉祥物，即日起至8月13日在花蓮壽豐鄉鯉魚潭，舉辦花蓮紅面鴨FUN暑假活動，除了潭面上15公尺高的紅面鴨家族，潭邊還有星光魔力、螺旋魔力、運動魔力、感應魔力等科學互動裝置。

每天上午10時至下午5時，每30分鐘一場5分鐘音樂水舞秀；晚間則有2場水舞光影秀、2場原住民水舞光影歌舞秀，每週三、五、六、日晚間9時加碼星空煙火秀，週末下午4時5分、35分還有親子歡樂秀，有扯鈴特技、馬戲特技、川劇變臉、奇幻魔術、泡泡秀等互動演出。