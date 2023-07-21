領有中度身心障礙手冊的女子小芳（化名），日前在住處外帶小狗散步，被鄰居阿昌（化名）瞧見，先招手示意將她帶往住處附近巷弄內，見四下無人、伸出狼爪；返家後母親看到她手上多了杯飲料，進一步追查才揭露犯行，屏東地院依妨害性自主罪一審重判7年6月徒刑。可上訴。

小芳庭訊時表示，那天下午睡午覺起床，走在住家外面，鄰居正巧騎機車回家，看到我在外面就跟我說，「進來給我摸一下，我給你一罐飲料。」我就跟他說不要，但是他叫我進去我還是跟他進去了，摸完之後他給我一罐汽水，手比噓的手勢，叫我不要講出去，就叫我出去了，

但阿昌否認犯行表示，是對方要求要我請她一罐汽水，我說好，她就跟在我後面進來住處，當天從頭到尾都在我家客廳而已，自己也不知道為什麼會說我那天有摸她。

法官審酌各項證據認為，阿昌明知對方為心智缺陷人士，竟為滿足一己私慾，利用她智能較常人為低，難以有周全心智保護自身權益，竟嚴重戕害女子身心健康及性自主決定權，造成身心受創，且迄今未與女方達成和解。因此判他7年6月徒刑。

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