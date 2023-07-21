聯電在「安心就業」方面提供優於法令的產假及陪產假，並推連動彈性上下班制，讓員工可兼顧工作與家庭。對遭逢突發狀況無法工作的同仁，聯電第一時間給予急難救助、協助度過難關，並化被動為主動，藉由強化前段的預防及追蹤機制，降低突發病況發生。

「友善環境」部分，聯電除致力提供安全、衛生的工作環境，並在食衣住行育樂各方面提供優質配套，促進員工工作與生活平衡。

今年甫完成竹科總部大樓裝修，將科技與人文相互融合，打造現代、簡潔、明亮、充滿藝術感的辦公空間，提高員工工作效能。

「樂活凝聚」方面，聯電積極打造多元共融的工作環境，去年由共同總經理簡山傑簽署「多元與共融宣言」，尊重每位員工獨特性，不因種族、膚色、性別、年齡等因素而有差別待遇，並與攜手南科管理局合設「聯苑員工子女非營利幼兒園」，讓員工可安心育兒。

「社會公益」部分，聯電透過基金會、社團及廠處發起公益活動，推廣志工文化，發揮正向影響力。去年起在竹、南科組成科普志工團隊，運用本業核心能力，研發半導體科普教材及課程，深入國小校園推廣科普教育，至今已舉辦約60梯次，超過5000人次受益。

聯電表示，希望藉由打造具安定、信任、凝聚、與員工同行的職場環境，持續強化員工歸屬感，成為讓員工安心、樂在工作的企業雇主典範。