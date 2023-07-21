張家瑋假冒陳仙梅女兒認親。（民視提供）

藝人張家瑋在民視八點檔《市井豪門》中，演出拜金蛇蠍女，冒充千金，昨晚（20日）播出陳仙梅抱著她痛哭告白，讓張家瑋飽受觀眾洗版批評，觀眾留言說「下次碰到，我一定會賞你巴掌！」、「坐等高晶晶的報應」。

張家瑋知道自己演出假千金一定會被觀眾罵，所以最近都沒有看社群的留言，不過主持外景節目《綜藝大集合》時有遇到比較激動的觀眾，告誡她「不要當小三！ 」、「不要再當壞女人了！」

不過對於高晶晶這角色，她反而把自己放在很鬆的狀態，假千金是「戲中戲」，要保有原本角色「恰北北」的狀態，但在李家面前又要溫柔賢淑聽話，她說每次上工就要把面具拿出來，依照狀態一一戴上。她說現階段觀眾看得氣到牙癢癢，但報應很快就會來臨，演出這麼多次壞女人，對大報應的戲都很放心又安心，「既來之則安之，會全力以赴。」

張家瑋表示和前輩陳仙梅演戲很舒服，他們輕鬆自在的表演又可以渲染身邊的人，自己也因為看到陳仙梅斗大的淚水忍不住情緒潰堤。認錯女兒的陳仙梅，表示這一場戲開拍前超多親友訊息都在跟她說「你認錯女兒了」，網友就更直接說「你們太笨了，都被騙」、「用點腦袋好嗎」，讓她哭笑不得。

她說這一場知道千金女兒的下落，要抱著張家瑋哭，她也是使出渾身解數，想像身上有眼淚馬達，催眠自己真的找回親生女兒。