全書囊括「永續趨勢、永續轉型、利害關係人要求、永續治理與社會」四大主題，勤業眾信表示，企盼專書的出版，能為各界先進寫下落實永續實務的參考指南，將整合性的永續知識帶給更廣大的企業與民眾。

勤業眾信聯合會計師事務所永續長姚勝雄表示，台灣永續政策近年積極接軌國際，加上台灣身處全球供應鏈中重要的一環，面對國內外永續趨勢發展的推力，企業推動永續發展的策略更需擁有前瞻視野。

「2023亞太永續行動博覽會」是台灣一年一度永續盛會，本屆是勤業眾信第二次參展。

勤業眾信聯合會計師事務所永續發展服務團隊負責人陳盈州會計師表示，勤業眾信「永續新視界」專書將深度解密永續熱議話題，舉凡去碳與淨零對策、碳成本趨勢與因應，進一步再談供應鏈、能源與生物多樣性的永續轉型，再到利害關係人對永續金融、揭露趨勢的探討，以及永續治理、內控與永續人才與社會參與等議題。