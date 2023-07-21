2023年亞太永續博覽會登場，資誠宣布，將於今年下半年攜手產官學界專家開設「資誠永續發展學院─大自然正成長系列課程」，從重點國際評比分析著手，帶領學員了解生物多樣性等議題，為接下來的國際準則做好萬全準備。

財團法人資誠教育基金會董事兼台灣永續能源研究基金會執行長顧洋說明，依據世界自然基金會（WWF）所發布的《地球生命力指數》顯示，作為生態系統健康指標的野生動物數量在過去50年中減少了近70％。然而，企業經營與自然資源緊密連結，若生態惡化，也可能造成營運危機。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示， 2023年5月PwC成立「全球大自然正成長中心」， PwC Taiwan也將於今年下半年開設「資誠永續發展學院-大自然正成長系列課程」，協助企業掌握四大關鍵元素：聚焦與自然生態資源互動之位置、評估與辨識議題、落實生物多樣性相關策略、對外溝通揭露，以加強企業建構應對自然趨勢之韌性能力。

資誠永續發展服務公司副總經理柯方甯說明，極端氣候已對生態系統四大領域陸地、海洋、淡水與大氣產生交互影響，企業風險將從碳邁向自然，TNFD從「自然」角度來進一步辨識企業對自然的依賴與衝擊，透過LEAP方法企業可從定位（Locate）、評價（Evaluate）、評估（Assess）及準備（Prepare）四階段掌握自然相關之風險、機會、決策與財務影響，並可進一步與TCFD等框架整合，建構完整的企業營運策略與資源配置。